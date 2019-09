Lambán reitera ante el Rey la urgencia de formar Gobierno y pide la implicación de los partidos constitucionalistas

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha trasladado este lunes al rey la necesidad de que los partidos constitucionalistas se impliquen en la gobernabilidad de España para evitar un Ejecutivo que esté al albur de fuerzas como los independentistas.

"Nuestro país no tendrá una gobernabilidad seria, eficaz y sólida en tanto en cuanto no se impliquen en ella los partidos constitucionalistas; mientras esté al albur de partidos no constitucionalistas, no podremos decir que España ha superado una etapa de inestabilidad que data de las elecciones de diciembre de 2015", ha añadido.

Lambán ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras la reunión de algo más de una hora que ha mantenido con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela en el marco de la ronda de reuniones del rey con los presidentes autonómicos elegidos tras los últimos comicios.

No ha querido desvelar detalles de su conversación con el jefe del Estado en torno a la situación política de España, pero sí ha insistido en que él ha defendido esa responsabilidad de los partidos constitucionalistas para permitir un Gobierno sólido con apoyos suficientes a medio y largo plazo.

Un Ejecutivo de esas características ha dicho que es el que necesitan también las comunidades autónomas para afrontar muchos de sus problemas.

Al plantearle si él prefiere por tanto que se repitan las elecciones el 10 de noviembre antes que haya un Gobierno condicionado por los independentistas, ha subrayado que esos nuevos comicios tampoco garantizan una composición del Parlamento muy distinta al actual y, por tanto, serían "un pésimo negocio".

Por ello ha insistido en que cada partido constitucionalista debería anteponer su deber patriótico a la defensa de su interés partidario.

Lambán ha señalado que tiene la obligación de ser optimista ante la posibilidad de que haya un acuerdo final que evite los comicios.

Respeto y afecto

El presidente aragonés ha elogiado su "respeto, afecto y reconocimiento a la excelente labor que realiza" el Rey, a quien ha brindado todo su apoyo "como ciudadano y presidente de una Comunidad Autónoma". Le ha dado cuenta de la conformación del Gobierno de Aragón de la X legislatura, "a consecuencia de un pacto que tiene sus peculiaridades" ya que es un cuatripartito, lo que no se encuentra "ni en España ni en Europa".

Lambán ha dado por seguro que el cuatripartito "va a funcionar mejor que otros Gobiernos de más fácil conformación". En su entrevista, el presidente aragonés ha comentado al Rey los retos más inmediatos y también a medio y largo plazo de Aragón en materia de economía, inversiones e infraestructuras.

Al dialogar sobre la situación de la política española, Lambán ha apreciado "hasta qué punto, desde la atalaya desde la que ve la política, su conversación es sumamente ilustrativa, muy fructífera y le enriquece a uno".