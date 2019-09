Pere Navarro: "Los camiones de la N-II podemos desviarlos a la autopista AP-2"

La campaña contra la mortalidad en la carretera en verano ha logrado que en Aragón se haya reducido un 31% y en España, un 15%. ¿Cómo consigue la DGT convencer a los conductores?

La política de seguridad vial es un binomio: con educación, formación, información y concienciación por un lado, y además, vigilancia y control. Este verano se ha hablado de seguridad vial, ha habido de campañas de concienciación, pero también algo más de Guardia Civil, radares y controles de alcoholemia. Se cumple el manual, pero nos movemos en un más o menos 10% y la variación de este verano en España y, en particular en Aragón, es excepcional. Es de difícil justificación desde el punto de vista técnico y supera las previsiones más optimistas que teníamos en la Dirección General de Tráfico. Pero para reducir la mortalidad en las carreteras hay que creérselo.

En Aragón, los tramos sin desdoblar como la N-II y la N-232 se cobraron cuatro fallecidos este verano en los puntos negros. ¿Qué diferencia de mortalidad hay entre las autovías y las carreteras secundarias?

El 75% de los accidentes mortales son en las vías secundarias (en Aragón). La diferencia es sensible porque las autovías tienen un doble sentido y también resuelven las incorporaciones en las poblaciones. Las convencionales dan problemas en el tráfico y por eso se nota en la siniestralidad.

De los 36 fallecidos en Aragón este año, 31 de ellos se han producido en vías de un carril único. Hay una carretera nacional mortal, la N-II, ocupada por los camiones. ¿Van a solucionarlo?

En España, ahora superan los presupuestos en la mejora de las infraestructuras y de ajuste, conservación o mantenimiento frente a la inversión en las nuevas carreteras y podría entrar este tramo (N-II, Alfajarín-Fraga).

Y llevar a los camiones a la autopista AP-2 abonando su peaje...

Exacto. Tenemos dos ejemplos de tramos en los que se desvían los camiones a la autopista subvencionando el peaje y la reducción de los siniestros en la nacional es espectacular. Es un proyecto contrastado y evidente porque lo hemos hecho en La Rioja, con la AP-68, y entre Tarragona y Castellón, a la AP-7.

¿Quiere decir que lo aplicarán en el tramo de Alfajarín a Fraga?

Este tramo podía entrar perfectamente en estos estándares de los ajustes de mejora por la seguridad vial. Sí.

¿Cómo lidió la cumbre del G7 para evitar embolsamientos de camiones en la frontera de Irún cerrada y no colapsar el Somport?

Esto se llama previsión. Desde julio hablamos con el Comité Nacional de Transportistas por carretera para que avisara a todas las empresas de tráfico pesado para que planificara sus viajes antes o después de la cumbre, pero no en esos días ante el riesgo de quedar atrapados. Los empresarios nos hicieron caso. Hicimos una campaña en Marruecos y Portugal para los que regresaban de vacaciones en la operación retorno. Avisábamos que no pasaran por Irún y el tráfico de turismos bajó un 19%. No hubo incidencias, pero si hubieran ocurrido se habría podido gestionar.

El Somport recibe 400 camiones diarios y genera protestas en el valle del Aspe. ¿Es un paso alternativo a Junquera e Irún?

Los grandes pasos son La Junquera e Irún, pero hay más de 600 kilómetros entre ellos y es lógico que nos hacen falta pasos intermedios alternativos en situaciones de emergencias y los que hay son lo que son...

¿Qué opina de la defensa del tren para llevar mercancías?

Es una asignatura pendiente en España pasar las mercancías de la carretera al ferrocarril porque estamos en un 4% y la media europea es el 15%. Nos queda un tramo. No culpemos a los camiones de la siniestralidad de las carreteras, pero mejoraría la situación si pasaran al tren. Se ha hecho un esfuerzo en pasar pasajeros de los coches al tren de alta velocidad y eso ha mejorado la seguridad vial en las carreteras.

Van a estrenar un dron en las carreteras de Aragón. ¿Cuál es el objetivo de este aparato?

Nos sirve para la gestión de tráfico cuando hay acontecimientos como el gran premio de Alcañiz. Sobre todo es para detectar maniobras de riesgo y temerarias, al cambiar una dirección. Estamos empezando y comprando más.

¿La rebaja de velocidad de 100 a 90 por hora en las carreteras convencionales ha reducido la mortalidad? ¿En Aragón han denunciado a 1.138 vehículos?

Esto era otra asignatura pendiente. Desde 2012 había una unanimidad en bajar la velocidad en las carreteras secundarias para uniformizarlas. La noticia era por qué no se adoptó antes. Este verano se han reducido los fallecidos en un 23% y algo ha ayudado esa bajada de la velocidad.

Hay cámaras de las carreteras que informan si el conductor lleva cinturón o utiliza el móvil. ¿Cómo van a penalizar el uso del móvil para frenar los despistes?

Es un problema emergente en el control porque solo se puede sancionarlo si lo ve un guardia civil. Hay unas cámaras de alta definición que se puso en marcha para el cinturón y puede duplicarse para el uso del móvil. El carné de puntos se puso en marcha en 2006 y no existía el whatsapp. Hay que actualizarlo porque el uso del móvil es la primera causa del accidente mortal por distracción. Se propone que pierdan seis puntos si utilizan el móvil y eso está en un proyecto de ley.

¿Qué hace un guardia civil si ve usuarios de patinetes en las carreteras? ¿Legislará sobre ellos la DGT o los ayuntamientos?

Los ayuntamientos pidieron a la Dirección General de Tráfico una legislación marco o paraguas, y los detalles quedarían para los municipios. Está en marcha una reforma del reglamento (de circulación) que prohibe los patinetes en la carreteras y en las aceras, con una velocidad máxima de 25 km/hora. En Londres se han prohibido los patinetes y en París no pueden aparcarlos en las aceras, que son para los peatones. Eso es una tendencia en Europa.

Usted dirigió la DGT de 2004 a 2011 y bajó la moralidad en las carreteras. Volvió en 2018 a la carga y lo vuelve a conseguir. ¿Su varita mágica son los radares o las campañas de televisión?

Para bajar los accidentes hay que creérselo. No es del director sino de un equipo. Mi experiencia en la seguridad vial es que el ciudadano español responde si le explicas bien las cosas, pero no le gusta que se lo impongas sin haberle contado antes el por qué y para qué.

"Zaragoza va a ser referencia de la movilidad limpia y segura"

Pere Navarro estará el próximo martes en Zaragoza para visitar el túnel del Mobility y dar una conferencia en el Foro Ibercaja sobre “Seguridad vial y nueva movilidad”. Conoció el proyecto Mobility, desde que la aragonesa Mercedes Gallizo lo introdujo, y defendió este "espacio de referencia» donde encontrarse los que trabajan en la movilidad «segura, limpia y conectada".

Respecto a la debilidad de los peatones, los motoristas y los ciclistas en la carretera, Navarro precisó que los «vulnerables» fueron el 41% de las víctimas de los accidentes del verano. El director de la DGT#explicó que con los motoristas quieren utilizar el airbag como protección y ya lo valora la Guardia Civil (lo usa la Gendarmería en Francia). "La diferencia es proteger la cabeza o también el tronco", añadió Navarro. Agregó que un estudio de la DGT de accidentes de coches y motos, "la mitad son infracciones del conductor del turismo". Tráfico planea que los automóviles bajen 20Km/h de la velocidad máxima al adelantar los ciclistas en la carretera. Y Navarro dijo que los peatones necesitan que les quiten obstáculos en las aceras en las ciudades.