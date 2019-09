La Universidad de Zaragoza planteará a la DGA adelantar a julio la Evau de septiembre

La Universidad de Zaragoza trasladará al Gobierno aragonés la posibilidad de que el examen extraordinario de la Evau (Evaluación de Acceso a la Universidad) de septiembre se adelante a julio. El campus público ve con buenos ojos esta posibilidad, ya que solo Aragón, Andalucía, Cataluña y Murcia, conservan esta ‘repesca’ de la selectividad tras el verano. Para llevar a cabo esta iniciativa sería necesario que al menos los exámenes de recuperación de 2º de bachillerato, que los estudiantes acaban de hacer los primeros días de esta semana, se cambiaran también a finales de junio o principios de julio.

El rector de la entidad académica, José Antonio Mayoral, explicó este lunes que tiene prevista una reunión "en breve" con el nuevo consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, para tratar este y otros temas. Recordó que si no se modifican los exámenes de bachillerato, la Universidad no va a adoptar en solitario esta medida. "Esto es un dominó. No se puede hacer sin hablar. Son decisiones que afectan a todos, que no puede hacer la Universidad sin tener en cuenta a la consejería. Solos no lo vamos a hacer", aseguró.

El Consejo Escolar de Aragón (en el que está representada toda la comunidad educativa) ya recomendó a finales del curso pasado, en su informe sobre un nuevo calendario escolar, el adelanto de la Evau.

El principal motivo que se aduce para justificar este movimiento en el calendario es que el hecho de que la mayoría de las comunidades hagan ya la convocatoria extraordinaria en junio, en vez de septiembre, permite que sus estudiantes puedan matricularse en todos los campus dentro del plazo ordinario. En tanto que los alumnos aragoneses que no aprueban en junio 2º de bachiller o suspenden la Evau deben esperar a septiembre y conformarse con los grados que, en ese momento, tengan vacantes.

La desaparición de la Evau de septiembre también tiene sus detractores, especialmente quienes abogan por favorecer que los alumnos dispongan del verano para estudiar y mejorar sus notas. Este año se llevará a cabo del 10 al 12 de este mes. Todavía no hay datos de cuántos estudiantes se presentarán (el año pasado fueron 914), ya que la mayoría se examinaron de las asignaturas pendientes entre el lunes y el miércoles y acaban de conocer sus calificaciones. Un hipotético cambio no sería posible hasta 2021. El campus ya aprobó el pasado junio las fechas de la Evau del año que viene: del 9 al 11 de junio y los mismos días en septiembre.

"La doble titulación es un éxito"

Mayoral, que este lunes se reunió con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, también valoró el proceso de matriculación de los alumnos de nuevo acceso al campus. Aseguró que el "modelo funciona" y que ha sido una entrada "tranquila y sin problemas".

Hizo referencia también a que el doble grado, una de las apuestas de la entidad en los últimos años, es un éxito porque "tira de la doble titulación y de las titulaciones a las que va asociada". "Ha sido un acierto porque damos al estudiante una capacidad de formación mejor", dijo.

Acerca de la presencia de pocas féminas en algunas carreras, el rector echó mano de su ironía: "Me gustaría que hubiera más mujeres en ingeniería, pero también más hombres en magisterio o enfermería. Es cierto que tenemos diferencia de género en titulaciones que debemos salvar, pero hay que hacerlo desde la base, desde la infancia".

"Los estudiantes miran los ránquines"

El rector de la Universidad, José Antonio Mayoral, nunca ha sido muy dado a sacar pecho o dar demasiada importancia al lugar que puede ocupar el campus en los distintos ránquines que se han convertido en un instrumento para conocer la calidad de las instituciones de educación superior alrededor del mundo.

Este pasado agosto, el campus aragonés volvió a figurar en un lugar entre la élite internacional, cuando el influyente ranquin de Shanghái lo situó en el puesto 471. La entidad académica no lograba superar el listón de las 500 mejores desde 2015, último año en el que apareció mencionada en ese rango de excelencia.

Mayoral señaló este lunes, a preguntas de los medios de comunicación, que este posicionamiento puede favorecer la llegada de más estudiantes extranjeros. "Uno puede creer más o menos en estos ránquines, pero el extranjero para estudiar una carrera siempre mira estas cosas y es muy bueno para la Universidad", dijo.

Durante el curso 2018-2019, en la Universidad de Zaragoza estudiaron al menos 3.500 estudiantes extranjeros de 103 nacionalidades diferentes, según los datos dados a conocer en noviembre del año pasado. Italianos y chinos son las nacionalidades más numerosas.