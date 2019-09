Josefina Loste: "Hace 55 años abrí la primera casa de turismo rural en Aragón"

¿Cuándo abrió su casa para el turismo rural?

Los años que tiene mi hijo José Antonio y son 55. Abrí la casa al turismo rural cuando estaba embarazada en 1963. Siempre funcionaba para verano.

¿Cómo empezó esta historia?

Llegó una carta de Manuel Fraga al Ayuntamiento de San Juan de Plan, como la mandó a todos los ayuntamientos de España. Llamaron a todo el pueblo y nos preguntaron quién quería hacer turismo rural. Aunque entonces se llamaba vacaciones en casa de labranza. Contestamos tres y solo abrimos dos: Anita y la nuestra.

¿Dos mujeres valientes para ayudar a la familia?

Nos empeñamos, aunque aquí entonces estábamos lejos de la civilización. Como huéspedes... solo había maestros y guardia civiles, porque el médico era de Plan.

¿Había más población que hoy?

Éramos más habitantes que ahora, pero se vivía de la agricultura y la ganadería. Se segaba trigo y se vivía del campo y de la huerta. Nosotras estábamos obligadas a tener dos habitaciones y luego venían a ver si estaban ordenadas, para darnos 10.000 pesetas. Las pintamos y... poco más.

¿Qué turistas venían entonces?

Unas familias con niños que venían de Barcelona. Llevaban un libro de las vacaciones con todas las casas de labranza de España. Los traía el Ayuntamiento. Eran habitaciones con derecho a cocina y a una nevera para meter la comida. Al principio, lo dejaban en la ventana y no se estropeaba como ahora porque hacía más frío y era más sano.

¿Y cuándo cambió el método?

En el corral teníamos gallinas, conejos y ovejas, y nuestra verdura en el huerto. Un día una señora me pidió que les hiciera la comida para su familia, con dos hijos, por 300 pesetas. Y les hice verdura y algún conejo. A la gente le encantaba porque era turismo rural de verdad. No hacían más que llamarnos. Salían de la ciudad y venían a los pueblos. Les encantaba la huerta de verano, sobre todo a los críos, y comían muy sano.

¿Lo explicó a otras familias?

Dos o tres años después me llevaron a la Escuela de Hostelería de Guayente para contarlo porque venía gente de otras provincias con las ponencias y allí nació la Asociación del Turismo Rural. Fue mi primer viaje y luego nos llevaron en tren a León, Segovia, Salamanca y Ávila para contárselo a estudiantes que querían quedarse en los pueblos. Estaba en la flor de mi vida, con 28 años, y no me dolía dar esos pasos. Nos lo pasamos muy bien porque iba con otras chicas del valle y nos lo pagaban.

¿Aprendieron del turismo de los franceses o ellos de ustedes?

Fui de pionera a Francia para contarles lo que había que darles a los turistas. Lo primero, llevar cariño a la gente y explicarles cómo eres tú misma para ofrecerles lo que tenías. Estuve en lugares deprimidos en Mont de Marsan (en Las Landas) para compaginar la ganadería con el turismo rural.

¿Cómo pasó de la hostelería a ser elegida alcaldesa?

Fui también una mujer pionera como alcaldesa en Huesca porque me votó el pueblo sin presentarme. En las primeras elecciones (en 1979) salí alcaldesa con los mismos votos que un primo mío y le dije que fuera él al principio mientras yo era concejala, para ver cómo me iba. Pero en las segundas (1983) salí con 82 votos y el segundo, 26. Fui por libre pero me apunté al PSOE. Me eligieron alcaldesa por ser la más votada. Eso debería ser con el Gobierno.

¿Cuántos años estuvo en el Ayuntamiento?

Fui ocho años alcaldesa y cuatro concejala. Tengo muy buenos recuerdos del presidente Santiago Marraco en la DGA, cuando yo iba en el coche de línea y con el bocadillo. Me hice amiga de las secretarias de Agricultura y Presidencia. Hicimos la casa del ayuntamiento entera, las calles nuevas, pasamos la luz de 125 a 220... No paraba y tenía amigos hasta en el infierno, aunque fueran de derechas.