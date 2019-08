Una veintena de trenes afectados por la huelga en plena operación retorno

La huelga de trenes que convocó el sindicato CGT afectó este viernes, según fuentes de Renfe, a "casi una veintena de trenes" en la estación Delicias de Zaragoza durante todo el día, en los horarios de 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 00.00. Pese a todo, la jornada no resultó conflictiva.

En las primeras horas, la huelga afectó a los viajeros de siete trenes AVE, dos que iban a Madrid (a las 12.26 y 16.26) y uno a Barcelona (a las 11.46); dos desde Madrid a Zaragoza (a las 10.30 y 19.30), y otros dos desde Barcelona (a las 11.00 y 15.00). Pero también se suspendieron tres de cercanías a Miraflores y Casetas, así como varios regionales, según informaron desde Renfe.

La huelga de Renfe convocada por el sindicato CGT para este viernes y el domingo afecta a 16 trenes AVE en la capital aragonesa. Aunque la mayoría de los viajeros ya sabía qué trenes se habían suprimido y apenas ha habido afecciones en la estación Delicias de Zaragoza, algún pasajero sí se ha visto afectadoy buscaba alternativas para viajar. Otros han tenido que contratar taxis y coches privados para llegar a su destino.

Los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento (un 78% en Alta Velocidad, entre un 50% y el 75% para los cercanías y un 65% en la media distancia) para esta jornada que coincidía con el primer día de la operación retorno fueron criticados por Benjamín Casanova, del sindicato CGT. "Se han convocado cuatro días de huelga sin negociar, aunque Fomento reconoce que falta personal en Renfe en estos momentos", denunció el sindicalista.

Algunos pasajeros afectados por la huelga se vieron "algo perdidos o despistados" para conseguir que les informaran en la estación de Delicias sobre la posibilidad de cambiar por otros trenes alternativos los billetes de los trayectos suspendidos.

Alberto y Manuela, dos pasajeros madrileños del AVE de las 12.26, que habían viajado desde Madrid hasta el balneario de Ariño a pasar dos semanas de vacaciones, sufrieron complicaciones para localizar en la web de Renfe la información sobre si su tren AVE se había suspendido y podían encontrar billetes a cambio.

"Teníamos poca cobertura, pero en la web no se encontraba la información de los trenes. Luego llamábamos a un teléfono, pero hasta no llegar a Delicias no hemos tenido claro que se suspendía y nos daban otros billetes para el tren de las 13.46 en sustitución del que teníamos", explicaron los viajeros. "Los trabajadores tienen su derecho a la huelga y los respetamos", agregaron.

Este domingo, segundo día de paros, habrá afecciones en once AVE, varios cercanías y regionales.