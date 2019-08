Solo Aragón y otras tres CC. AA. mantienen la selectividad en septiembre

La tradicional "repesca" de septiembre para la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EVAU), antes conocida como Selectividad, se mantiene solo para los alumnos de 4 autonomías -Andalucía, Aragón, Cataluña y Murcia- pues el resto tuvo su segunda oportunidad para aprobar en junio y julio.

Los estudiantes de Cataluña (3,4 y 5 de septiembre) serán los primeros en examinarse de unas pruebas que son obligatorias únicamente para poder seguir estudios universitarios desde el curso 2019-2020. Después lo harán los de Andalucía y Aragón (ambos los días 10, 11 y 12) y los de Murcia (días 11, 12 y 13).

"Debería haber un criterio unificado sobre fechas porque el alumno que llega a septiembre ve limitada su opción de elegir carrera y universidad", destaca el presidente de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), Alejandro Delgado.

Recuerda que la mayoría de las universidades ya se han adecuado a que las dos convocatorias de la EVAU se celebren entre junio y julio y ello repercute en los de las cuatro comunidades que siguen con la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Delgado comenta si Andalucía, Aragón, Cataluña y Murcia continúan con ella se puede deber a temas logísticos, como que el profesorado o el personal que corrige la prueba en julio ya está de vacaciones, que se considere que hasta septiembre el alumno tiene más tiempo para prepararse o, simplemente, "porque a veces uno se lleva por la inercia y los cambios llevan su tiempo".

Desde 2017 la Selectividad se denomina EVAU, un cambio de nombre que de momento no ha afectado a las características de estas pruebas ya que siguen siendo similares a las del sistema anterior a la Lomce. Incluso los cambios que introdujo la Lomce no han sido aplicados, es decir, no es necesario superarla para obtener el título de bachiller, algo que se concede al aprobar segundo de Bachillerato.

El 70% de los contenidos de la EVAU será común para toda España, mientras que el 30 % restante lo podrán completar las comunidades autónomas. Pero para muchos estudiantes es una "injusticia" que en algunas comunidades, según denuncian, las pruebas sean más fáciles que en otras.

Esta polémica ha reunido más de 190.000 firmas en la plataforma ciudadana Change.org, y el pasado junio la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá anunció que se va a formar un grupo de trabajo entre su departamento, las comunidades autónomas y las universidades para estudiar si, según la región donde se examine el alumno, existe diferente grado de dificultad en la EVAU.

PP y Ciudadanos han pedido unas pruebas únicas para toda España, al igual que comunidades como Galicia y Castilla y León, además de asociaciones de alumnos.

Celaá reconoció que se han observado "algunas incidencias" en las pruebas que remarcan "algunas dificultades diferentes" por comunidades.

No obstante, no se ha mostró partidaria de una prueba "exacta" para todos pues argumentó cada comunidad tiene competencias y capacidades y en algunas materias se estudian cosas diferentes dentro de un mismo currículo.