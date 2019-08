La huelga de Renfe para este viernes y el domingo afectará a 16 trenes en Zaragoza

La huelga de Renfe convocada por el sindicato CGT para este viernes y el domingo afectará a 16 trenes AVE en la capital aragonesa, según la información que facilita la compañía en la web. Ocho de ellos serán AVE de las conexiones con Madrid y Barcelona este viernes y el domingo.

Más información Se une a la de Ryanair y los aeropuertos de El Prat y Barajas marcando un complicado final de agosto

Renfe informa en su web que no circularán por la huelga los trenes de alta velocidad entre Zaragoza y Madrid de las 12.26 y de las 16.26. En la otra dirección, de Madrid a Zaragoza, no circularán los de las 10.30 y 19.30. Además, el ferrocarril que sale a las 16.30 de la estación de Atocha con destino a la capital aragonesa verá afectado parcialmente su trayecto por la huelga, porque no circulará entre Barcelona y Figueras.

Asimismo, Renfe informa que de la conexión entre Zaragoza y Barcelona no circularán los convoyes de las 11.46 y de las 20.46. Por su parte, el AVE de las 20.06 puede sufrir demoras por la huelga. Respecto al ferrocarril entre Barcelona y Zaragoza no circularán dos conexiones, el de las 11.00 y el de las 15.00.

Heraldo TV les da algunos consejos por si tienen un viaje en tren previsto para estos días.

Esta información se desprende de los datos obtenidos en la página web de venta de billetes de la compañía ferroviaria, ya que la información facilitada en el decreto de servicios mínimos dictados por el Ministerio de Fomento se especifican los trenes que sí van a funcionar y no el número y el horario de los que no lo van a hacer.

Respecto a los servicios del domingo, estarán afectados cuatro en la conexión entre Zaragoza y Madrid (12.26, 14.51 y 16.26) y uno en sentido contrario (11.45). En la conexión de Zaragoza con Barcelona, afecta al de las 11.46, y en sentido contrario,a los de las 11.00, 13.25 y 15.00. Pueden circular con demora dos trenes de Zaragoza a Barcelona, el de las 11.13 y el de las 19.52.

Los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento para estas jornadas son elevados, según el sindicato CGT, que estima que la compañía ferroviaria restringe el ejercicio del derecho a la huelga. Las autoridades justifican la decisión en los días veraniegos por un "excepcional movimiento de viajeros" al coincidir con la operación retorno.

Fomento garantiza que circulará el 78% de los trenes AVE y los de largo recorrido, el 65% de media distancia y entre el 50% y el 75% (según la franja horaria) de cercanías. En los de mercancías solo circulará el 34%.