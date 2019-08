Hacienda bloquea 7.000 millones, 400 en Aragón, y abre una guerra con las autonomías

La decisión del Estado de mantener el bloqueo de 7.000 millones de las entregas a cuenta de la financiación autonómica abre una guerra con las comunidades. Aragón, lejos de quedarse al margen, también exige al Gobierno de Pedro Sánchez el pago de los 400 millones de euros que adeuda, y que provoca "un roto" importante en las cuentas regionales prorrogadas. El presidente Javier Lambán (PSOE) admitió ayer que las autonomías "necesitan urgentemente que se desbloquee la situación", si bien tiene la sensación de que "es difícil que ocurra si no es con un Gobierno en España". Porque el problema está en que un Ejecutivo en funciones "no puede facilitar la financiación a cuenta a las comunidades", según ratificó un informe de la Abogacía del Estado. Este argumento no convence ni a la oposición (PP y Cs), ni a Podemos-Equo e IU. El PAR aboga por la aprobación de una ley exprés en el Parlamento para solventarlo y CHA por cualquier fórmula que permita que lleguen los fondos.

El secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, espera que se desbloquee la situación política nacional porque es "lo que conviene" a la Comunidad y a su Gobierno. "Tenemos una situación muy difícil como consecuencia de los recursos bloqueados en Madrid, según la Abogacía del Estado, de forma correcta". Y aunque sus críticas no fueron a más, sí manifestó su "deseo ferviente" de que se constituya el Ejecutivo central para "empezar a funcionar cuanto antes", aunque declinó dar su opinión sobre cómo debería quedar configurado.

El presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, no tardó en alinearse con sus compañeros de partido para urgir una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y reclamó a Lambán más firmeza a la hora de pedir responsabilidades: "No puede seguir ni callado ni parado. Su obligación es defender los intereses de los aragoneses".

Exigir a la DGA que pida al Gobierno de Sánchez que implemente medidas para pagar a Aragón las entregas a cuenta era el objetivo de una proposición que Cs quería llevar al pleno del 5 de septiembre, y que se retrasará al menos quince días al quedar la sesión vacía de contenido por decisión de los partidos del Gobierno. Pero Daniel Pérez Calvo, portavoz en las Cortes, insistió en que es cuestión de "voluntad política" pues sería "muy peligroso" que la financiación dependiera de que no haya un Gobierno en funciones ni prórroga presupuestaria. Recordó, además, que la Ley del Gobierno (art. 21.3) abre la posibilidad al Ejecutivo en funciones de adoptar medidas "en casos de urgencia acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa lo justifique".

El vicepresidente de la DGA, el aragonesista Arturo Aliaga, abogó por que Hacienda realice gestiones para desbloquearlo. Y propuso que se ratifiquen las entregas a cuenta a las comunidades a través de un decreto ley tramitado por lectura única y convalidado en el Parlamento. No dejó pasar la ocasión de recordar, a los que critican la situación, que "todos los partidos tienen parte de responsabilidad en que no haya Gobierno" y que un informe jurídico avala la decisión del Ejecutivo central.

Podemos-Aragón fue el socio de Gobierno de Lambán más crítico con Sánchez. "No puede haber excusa alguna para que se retengan fondos reconocidos y presupuestados para la Comunidad", argumentó su secretario general, Nacho Escartín. Instó, por ello, al Gobierno en funciones a que "encuentre la manera de que lleguen las transferencias previstas para que las Comunidades no seamos rehenes de una situación política que no hemos provocado".

Más cautos fueron en CHA, donde su portavoz en las Cortes, Joaquín Palacín, lamentó un retraso que achacó a la "incapacidad política para llegar a acuerdos" y pidió que Aragón no sufra los problemas generados por la falta de presupuestos. "Cualquier propuesta que sirva para conseguir fondos para Aragón esos recursos para financiar nuestra sanidad y educación contará con nuestro apoyo", resaltó.

Álvaro Sanz, de IU, insistió en que "Madrid debe cumplir con las comunidades" y "dejar de escudarse" en la situación de interinidad de la que el PSOE es responsable principalmente: "El Gobierno de Aragón debe exigir a Madrid con firmeza cuanto antes que se solucione está situación".