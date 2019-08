Las fiestas de Tarazona arrancan con la salida multitudinaria del Cipotegato

Tarazona ya está en fiestas. La ciudad turiasonense celebra ya sus festejos patronales en honor de su patrón San Atilano tras la salida del Cipotegato con unas cinco mil personas reunidas en la plaza de España y toneladas de tomates lanzados como proyectiles tal y como caracteriza a esta Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Rubén Jiménez Calvo es el turiasonense que se escondía bajo la máscara de Cipotegato. A sus 25 años de edad ha cumplido un sueño y ha logrado disfrutar de cada momento. “Sólo con ponerme el traje ya tenía los nervios a flor de piel. Ha sido un éxtasis increíble cómo la gente te arropa para salir de la plaza y durante todo el recorrido”, ha dicho nada más terminar el recorrido.

Tras salir de la plaza, ha comenzado un recorrido por las calles de la ciudad que le ha llevado a algunos de los monumentos más importantes. Por primera vez un Cipotegato ha bajado por la escalinata junto a la parroquia de San Francisco, un punto por el que quería pasar ya que esta iglesia es la sede canónica de la cofradía de su familia. “Ha sido un momento emotivo”, ha asegurado.

Pero sin duda, el instante más especial ha sido la subida a la estatua, cuando el Cipotegato regresa a la plaza a hombros para recibir la ovación del numeroso público reunido. “Cuando he empezado con las palmadas pensaba que no me iba a seguir nadie, y ha sido espectacular. Es como tener el mundo a tus pies”, ha recordado Rubén Jiménez.

Hasta el 1 de septiembre la ciudad tiene por delante seis días de fiestas en las que el deseo para todos los turiasonenses y visitantes es que se lo pasen bien y se eviten los problemas. “Sólo queremos pasar un buen día y un buen comienzo de fiestas, para vivirlas con respeto e igualdad que es lo que todos deseamos”, ha subraya Luis José Arrechea, alcalde de Tarazona.

La programación festiva tiene multitud de actividades con las que se quiere llegar a mayores y pequeños. “Este año tenemos una programación para niños, medianos y mayores todos los días, y todo en la calle, para que cualquier persona de Tarazona o de fuera pueda disfrutar”, ha afirmado Eva Calvo, concejal de Festejos.