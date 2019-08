Podemos-Aragón se desmarca de la contracumbre del G7 e IU la apoya

Podemos-Aragón se desmarcó este viernes de la contracumbre del G7, una iniciativa respaldada por Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que sí han apoyado tanto diputados de Unidas Podemos como representantes de Podemos-Navarra y de IU. Se trata de los actos convocados en Hendaya e Irún para pedir "alternativas al modelo capitalista", que incluyen movilizaciones contra Donald Trump y los principales líderes mundiales.

La cita, que se celebrará entre un fuerte dispositivo de seguridad, contará con alrededor de un centenar de actividades entre charlas, talleres, conciertos, debates y asambleas hasta mañana y pondrá el acento en la reivindicación económica y social.

Fuentes de Podemos-Aragón aseguraron este viernes que el partido no está implicado en ese movimiento. Y añadieron que este no es un tema en el que estén trabajando, por lo que no tienen "un posicionamiento al respecto".

Quien sí apoya la contracumbre es Izquierda Unida. El coordinador general del partido en Aragón, Álvaro Sanz, recordó que la dirección federal "ya se sumó" hace unos días. Aunque en principio no habrá representación aragonesa en Hendaya, Sanz aseguró compartir la alternativa existente a la política global que impulsa la cumbre del G7 y la prolongación de las políticas "neoliberales, militaristas y causantes del cambio climático impuestas en los últimos año".

El partido, no en vano, insta al conjunto de los ciudadanos a sumarse a estas actividades "para seguir demostrando a la comunidad internacional que otro mundo es posible". También considera que los máximos dirigentes políticos de los estados que componen el G7 "son los principales responsables de las guerras y del expolio de recursos en países empobrecidos".

CHA, a medio camino

CHA, por su parte, aseguró que pese a no participar de forma directa en los actos de la contracumbre "hay muchos aspectos de las políticas que se defienden en el G7 que no comparten". A este respecto, fuentes de la formación nacionalista reiteraron que "las políticas sociales, la protección del medioambiente, el pacifismo y el feminismo deben de estar en la base de la toma de decisiones".