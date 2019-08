Pirineos Dog Festival, deportes caninos en familia y en plena naturaleza

El 23 de agosto arranca en la localidad oscense de Biescas, en pleno valle de Tena, el Pirineos Dog Festival, calificado por sus organizadores como “el mayor evento deportivo canino de Europa”, que se prolongará hasta el 1 de septiembre y donde se darán cita las principales competiciones deportivas caninas de agility, canicross y obediencia. Precisamente será esta última disciplina la encargada de dar el pistoletazo de salida a las competiciones con la prueba de OCI (obediencia internacional) más importante del mundo, el Joop de Reus, con Svetlana Zolotnikova y Javier Moreno como jueces invitados. Ese mismo fin de semana (24 y 25 de agosto), se celebrarán las tres espectaculares etapas de canicross previstas (Mushing Pirineos Dog Festival 2019), a las que podrá asistir el público en general para disfrutarlas -la barrera de la pista para subir al ibón de Tramacastilla (25 de agosto) y al de Piedrafita (26 de agosto) se abrirán a las 4.30 a.m. y se cerrarán a las 7. 00 a.m. hasta después de acabar la carrera); la guinda del festival la pondrá la Galicup 2019, los días 29, 30 (final equipos), 31(final individual) de agosto y 1 de septiembre, abierta a todos los perros de raza o mezcla, con pedigrí o no, y a la que están invitadas a participar todas las federaciones y asociaciones. Dentro de esta competición se desarrollará también el Open Galicup Junior 2019. En definitiva, cuatro días de agility en el Pirineos Dog Festival, en el que todas las pruebas serán puntuables para el Campeonato de España 2020 de agility RSCE.

Seminarios y actividades lúdicas y participativas

Pero, hay más. el lunes 26 y el martes 27 de agosto, Dani Pardos, uno de los profesores mas queridos y prestigiosos, impartirá un seminario, dirigido a todos los públicos, de Obediencia Deportiva de Competición, nivel básico y avanzado. El objetivo: aprender desde unas bases solidas y los inicios de un perro en obediencia hasta las técnicas mas complicadas y depuradas de esta disciplina, y la preparación del perro y del guía para la alta competición.

Por supuesto, también se han diseñado otras actividades lúdicas y participativas. La música la pondrán el DJ Txema, el viernes 30 de agosto, en el campo de fútbol de Biescas y el Grupo Caracoles, el sábado 31, con un concierto flamenco de rumbas y sevillanas. Y todo “en un verdadero paraíso natural, Biescas, que ofrece, además, piscinas, áreas de estacionamiento con muchos árboles y sombra… y el río Gállego alrededor”.