El PP registra Aragón Suma para facilitar una coalición con Cs de la que excluye al PAR

"No siempre las coaliciones suman una mayoría", recordó este martes Daniel Pérez Calvo, portavoz de Cs en las Cortes. Y no le falta razón pero, por si acaso, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, registró Aragón Suma el 26 de julio en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si en el futuro se quiere extrapolar la fórmula que dio al centroderecha navarro la victoria en las urnas el 26-M, que no el Gobierno, el camino ya está allanado. Sin contar con el PAR, antaño socio de referencia de los populares en coaliciones al Senado y en la DGA y ahora excluido de la unión de partidos a la que están invitadas siete formaciones regionalistas.

El presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, ve con buenos ojos la iniciativa: "Es importante aglutinar un proyecto de unidad que demuestre fortaleza, solvencia y experiencia de Gobierno", que sitúe al PP en Aragón y en España como "la casa común del centroderecha". Ante la "dificultad de la izquierda" para alcanzar acuerdos a nivel nacional, defendió que su partido trata de "llegar a acuerdos en defensa del interés general" que ilusionen a sus votantes.

Pero dos no pactan si uno no quiere y, en este caso, Pérez Calvo rechaza frontalmente la propuesta de coalición porque "en el ADN de Cs no está diluir su proyecto reformista y regenerador". Y menos cuando, en su opinión, "Cs es un proyecto que siempre sube en las urnas y es la alternativa a las políticas del bipartidismo de estos últimos 40 años". También marcó distancias entre Aragón y Navarra, donde se dieron unas características que "no son extrapolables a otros lugares".

El de Cs defendió que su partido debe presentarse en toda España con sus propias siglas y su propia propuesta. "Si no, estaríamos desvirtuando, diluyendo, haciendo que no se vieran las diferencias con otros partidos que, por ejemplo, arrastran mochilas de corrupción", resaltó.

Tampoco Santiago Morón, presidente de Vox en Zaragoza, se dio por aludido y recordó que son "dos partidos independientes, con programas claramente diferenciados", y que no se plantean "ningún tipo de coalición".

No figura el PAR entre los partidos territoriales en los que ha puesto sus ojos el PP para engrosar España Suma: UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria, el balear PI-Proposta per les Illes, Por Ávila, Plataforma Por el Pueblo Soriano y Unión del Pueblo Leonés. No le perdona el centroderecha aragonés a Arturo Aliaga que virara a la izquierda para integrase en un cuatripartito presidido por el socialista Javier Lambán y él mismo ocupando la vicepresidencia. No hace tanto que el aragonesista acompañó al popular Pablo Casado en la manifestación por la unidad de España en la plaza de Colón y en la convención nacional del PP que se celebró en Madrid en enero.

El Aragón Suma afín al PAR

NOTICIAS RELACIONADAS El Supremo niega a los ayuntamientos del Pirineo los beneficios de los saltos hidroeléctricos

Pero el destino es caprichoso y la casualidad ha querido que el espíritu del PAR enturbie, también, la marca Aragón Suma. Hace un par de años se constituyó la Asociación Aragón Suma, liderada por Xavier de Pedro, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y candidato a la Alcaldía de Zaragoza en 2015 por el PAR. Tenía por objeto impulsar la reversión de los saltos hidroeléctricos del Pirineo, una iniciativa que tumbó el Tribunal Supremo. Y la Asociación Aragón Suma se diluyó hasta que el mes pasado el PP registró la marca para allanar el camino a una posible coalición con Cs, y esta vez sin el PAR.