Teodoredo Toboso: "Los chinos nos pedían fotos y nos hacían sentir importantes"

Vuelve usted de China con un carro de peluches de osos panda.

Nos dieron dos en la ceremonia inaugural y, después, otros tres vestidos de policía que acompañaban las medallas.

Eso es que le ha ido bien...

Hemos conseguido algunos triunfos en la disciplina de remo en interior, lo que los ingleses llaman ‘rowing’. Volvemos con dos medallas de oro y otra más de bronce.

¿Cuáles son los ‘deportes olímpicos’ para policías y bomberos? ¿Hay pruebas específicas?

La gran mayoría son los deportes olímpicos ya conocidos y competimos sin distinción. También hay algunos específicos para policías (tiro, defensa...) y otros de bomberos (subida a rascacielos por las escaleras con y sin equipo, ‘muster’ y algún otro). También hay deportes no olímpicos, como el golf, el rugby o el billar.

¿En qué momento y por qué se le ocurre irse a participar ni más ni menos que a China?

En 2007 me hizo mucha ilusión ir a Adelaida, Australia, y ya entonces me impresionó la magnitud de estas olimpiadas. Tanto, que ya no lo he dejado.

O sea, que no es su primera experiencia...

He participado en las citas de Adelaida, Vancouver, Belfast y Firefox, en Virginia (EE. UU.). Uno ya va teniendo trayectoria...

Estos juegos son cada dos años y usted ya va peinando canas... ¿Piensa en colgar la botas o tiene la vista puesta en 2021?

Pensaba retirarme en Chengdu, pero mis compañeros me han prohibido terminantemente que lo haga y yo soy muy disciplinado. Además, Róterdam es la próxima sede de estos juegos mundiales y está cerca de casa.

¿Cuántos aragoneses han participado este año en la competición?

Tres policías nacionales de Zaragoza. La inspectora Isabel Blasco Oliete, Quique Herrero –que ha representado a Aragón en ciclismo en la categoría élite– y yo, que estoy jubilado y compito en el rango de edad de entre 65 y 70 años.

¿Es usted uno de esos piragüistas a los que vemos entrenar en las aguas del Ebro?

Durante el año entreno en el Club Náutico de Zaragoza, con el que estoy federado como remero. También en un gimnasio cercano a mi domicilio.

¿Cuáles fueron sus rivales más temibles en las finales?

Tradicionalmente, los noruegos y estadounidenses, pero los chinos llegaron muy fuertes.

¿Hay competencia o pique entre policías y bomberos?

No, no. No se fomenta el pique sino la hermandad. De hecho, el medallero es por países, no por las profesiones.

¿Cómo fueron las celebraciones? No se arrancarían con una jota...

Solo hicimos un brindis y con cerveza. La celebración oficial queda para Zaragoza.

El público chino ¿es tan frío como lo pintan?

Es muy participativo y entusiasta. Terminada la prueba, muchas personas querían hacerse fotos con nosotros. No sé si por las canas o la altura, pero nos hacían sentir importantes.

¿Ha tenido tiempo de hacer turismo?

Menos del que hubiera querido, pero suficiente para hacernos una idea de Chengdu y para escaparnos unos días a Pekín.

Una curiosidad, ¿cómo pronunciaban eso de Teodoredo por la megafonía china?

La verdad es que yo no conseguí entenderlos nunca. Acudía por inercia. Había que tener el oído muy fino y ese no es mi caso.

Es pregunta obligada, Teodoredo... ¿De dónde viene el nombre?

Viene de los visigodos, uno de sus más importantes reyes, conocido también como Teodorico el Grande, y me llegó a través de mi abuelo paterno. Teodoredo es mi nombre de bautismo, pero no tengo idea de por qué en el Registro Civil me inscribieron como Teodoro para mi desgracia, pues Teodoredo es mucho más bonito. En cualquier caso, para los amigos soy Teo.