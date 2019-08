Roque Oriol: "El atentado me dejó una flojera grande de piernas y de cabeza"

El segundo aniversario de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, que provocó 16 fallecidos, no va a tener la repercusión mediática del año pasado. El zaragozano Roque Oriol no acudirá a Cambrils porque el Ayuntamiento no ha convocado este año ningún acto oficial. Ha preferido, por ello, pasar el día en su Morata de Jalón natal y celebrar allí con su familia (tres hermanas y un hermano) su cumpleaños, como hacía hace dos años en Cambrils cuando murió asesinada su mujer Ana María Suárez, de 68 años, y tanto él como su cuñada, Alicia Suárez, resultaron heridos graves.

Todavía está sometido a tratamiento médico para superar su situación. De hecho, hay días en los que no quiere salir de su casa en el barrio del Arrabal de Zaragoza, porque por sus condiciones no le apetece. Hace dos años permaneció ingresado diez días en la uci del hospital de Tarragona, debatiéndose entre la vida y la muerte, al perder cuatro litros de sangre al ser arrollado por el coche de los terroristas delante del Club Náutico.

El pasado miércoles, Roque Oriol habló con HERALDO por teléfono, antes de marcharse con un familiar a su pueblo, Morata de Jalón, donde se celebran las fiestas patronales de Asunción y San Roque. "Solemos vernos allí toda la familia, y más porque también es mi cumpleaños. Somos tres hermanas y dos hermano", explicó el viudo de la víctima del atentado.

¿Cómo se encuentra de salud pasados dos años del atentado?

Estoy muy fastidiado con problemas tanto en las piernas como en la cabeza. Me están haciendo muchas pruebas médicas en las últimas semanas. Por eso apenas salgo de casa para superar esta situación.

¿Este año no va a ir a Cambrils para conmemorar el segundo aniversario del atentado o no le han invitado las autoridades?

He estado unos quince días en Cambrils con la familia y ahora nos vamos a Morata. Entonces deposité un ramo de flores para mi mujer junto al monumento (fue inaugurado el año pasado, cerca del Club Náutico). No sé si resistirán mucho, pero allí las coloqué. No me han enviado ninguna carta para un acto.

¿Sabe si hay algún acto oficial del Ayuntamiento de Cambrils como el del año pasado?

La alcaldesa de Cambrils (Camí Mendoza, de ERC, ha repetido en el puesto después de las elecciones municipales y ha ganado dos concejales esta legislatura) me llamó hace poco para ver si iba a ir este año. No va a haber un acto del Ayuntamiento y por eso no me ha invitado. Tenemos buena relación con la alcaldesa, pero este año no me he acercado al Ayuntamiento para verla. Igual nos vemos en septiembre.

Y su cuñada Alicia, ¿cómo se encuentra de las heridas?

Creo que estos días se encuentra de vacaciones en el Levante.

¿Qué sabe sobre el juicio a los yihadistas acusados?

Lo lleva todo mi abogado. Lo único que sé es que tengo que ir ahora al forense para que vean las heridas del atentado que sufrí y así poder valorar las secuelas que me han dejado. Solo pienso en el juicio y en mejorar la salud.

¿Qué opina sobre la información de que el CNI tenía controlado al imán de Ripoll, el cerebro de los atentados, y a otros dos yihadistas pero no pudieron frenarlos?

Seguí todo lo que salía en la televisión. Solo nos falta saber cuándo va a celebrarse el juicio, aunque no sabemos lo que les pedirán (ni la pena ni la indemnización por las víctimas) porque ellos no tienen dinero.

Respecto a las administraciones, ¿ya le han indemnizado?

El Estado ya nos entregó la indemnización que correspondía y el Gobierno de Aragón también nos ha dado su reconocimiento.

¿Qué daños le han quedado después de sufrir el atentado?

En las piernas tengo una flojera muy grande y en la cabeza también. Voy al fisioterapeuta particular para que me ayude. Me tomo once pastillas para todo lo que tengo, desde la tensión al azúcar o el colesterol. Hay días en los que no tengo ganas de hacer nada. El calor me sienta mal y tengo que poner siempre el aire acondicionado para resistir.

¿Cuántos años cumple en este día tan singular para usted?

El día de San Roque (fue ayer viernes) voy a cumplir 71 años y me voy esta tarde con un sobrino de la familia que me lleva a Morata de Jalón para celebrarlo con ellos (la entrevista se celebró el pasado miércoles).

La Generalitat no invita ni a la DGA ni a las víctimas a la ofrenda



El Ayuntamiento de Cambrils no tiene previsto conmemorar todos los años el aniversario del atentado yihadista del 17 de agosto de 2017, sino que se limitará a fechas simbólicas como el primero, el del año pasado, o cuando se cumpla una década.

Aun así, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene previsto realizar una ofrenda floral el próximo domingo en el monumento de Cambrils y se guardará un minuto de silencio, según fuentes oficiales. Este acto lo organiza la Generalitat, pero ni las víctimas aragonesas ni las autoridades de la Comunidad han sido invitadas al acto. El año pasado estuvieron presentes el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, además de Roque Oriol como viudo de la fallecida y herido en el atentado.

Fuentes de la Generalitat señalaron que este sábado a las 10.00 está previsto un acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona por el segundo aniversario del atentado (quince fallecidos en las Ramblas) en la ciudad condal. Al mismo está previsto que acuda el presidente de la Generalitat y los consejeros de Presidencia, Interior y Justicia. El segundo aniversario se conmemorará en Barcelona sin discursos políticos por expreso deseo de los familiares de las víctimas.