Indignación y solidaridad en la estación Delicias por la tercera huelga de Renfe del verano

La tercera huelga del verano de los trabajadores de Renfe ha llegado a Zaragoza. A lo largo de este miércoles, más de 20 trenes con destino o salida en la capital aragonesa serán cancelados, siendo los trayectos de AVE a Madrid y Barcelona los principales damnificados. Tres trenes regionales a Huesca también sufrirán el paro de los servicios, al igual que varios cercanías con destino Casetas o Miraflores.

Al igual que en las otras dos jornadas de protestas convocada por la Confederación General de Trabajadores (CGT), los paros parciales se desarrollarán en dos turnos: entre las 12.00 y las 16.00 y las 20.00 y las 24.00. En esta línea, el sindicato espera unas cifras de seguimiento similar a las que tuvo el pasado 31 de julio.

La manera de operar de esta empresa ferroviaria es la misma que en las anteriores huelgas. Desde su página web el usuario puede comprobar si su tren está afectado y si es así, Renfe le ofrece un rembolso del importe del billete o la posibilidad de viajar en otro tren. En esta ocasión, el ambiente que se respiraba esta mañana en la estación Delicias no era tan crispado como en anteriores huelgas, bien sea por tener precedentes o por haber dispuesto de tiempo para preparar alternativas.

“La huelga me parece bien porque todos los trabajadores tenemos derecho a reivindicarnos. Lo que no me gusta es que hayan escogido estas fechas festivas en las que los españoles nos vamos de vacaciones y buscamos descanso”, manifestaba una pasajera que no se había visto afectada por el paro de los servicios.

Otras como Irene Marín no tuvieron tanta suerte, quien perdió su viaje en AVE a Madrid. “Yo tenía un billete a Madrid y de ahí cojo otro AVE con destino La Coruña. Me han cancelado el que va a Madrid y no tengo cómo llegar, además, el siguiente tren ya está lleno”, explicaba la pasajera. “Aunque no tengo ningún acontecimiento importante es un día que pierdo de vacaciones. Tendré que buscar un autobús u otra forma de viajar”, añadía.

Entre los usuarios de la estación Delicias ha predominado la solidaridad con los trabajadores de Renfe, aunque también se han visto quejas respecto a otras cuestiones. “De la huelga no me quejo porque los trabajadores tienen que luchar por sus derechos. Lo que sí reprocho es la mala organización y poca comunicación de la empresa”, indicaba Esther Sabater, quien tenía que esperar tres horas al próximo tren.

“Llamé hace cuatro días para preguntar si mi tren estaba afectado y me dijeron que no. Ayer volví a ponerme en contacto con Renfe y me dijeron que mi AVE a Madrid se había cancelado, por lo que debía acudir a las 11.00 para coger el anterior. Llego aquí y me dicen que está lleno y que tengo que esperar tres horas al siguiente. En Madrid tengo que coger otro AVE a Málaga y a ese ya no llego. Me han dicho que me reubicarán en otro, pero ya son muchas horas perdidas. He puesto una reclamación”, señalaba.