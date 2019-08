Maru Díaz "La oposición pondrá todas las trampas del mundo para intentar reventar este Gobierno"

Van ustedes a gobernar con el PAR, cuya gestión del plan de depuración llevaron a la Fiscalía, ¿cómo explica esto?

Llevamos a la Fiscalía el plan, una gestión en la que hubo irregularidades, y no a partidos. Además, no es el mismo PAR con el que vamos a gobernar. Eso pasó hace años y lo que demuestra es que vamos a denunciar los casos en los que veamos irregularidades, tanto en la oposición como donde corresponda.

También compartirá Consejo de Gobierno con dos socialistas, Olona y Gastón, cuya reprobación pidieron en la pasada legislatura. ¿Se siente cómoda?

Pedimos su reprobación y el PSOE no nos hizo caso. Ahora, en vez de reprobarlos desde las Cortes de Aragón, nos va a tocar entendernos desde el Consejo de Gobierno y llegar a acuerdos. La relación personal con ambos es buena y entiendo que el PSOE ha creído que han hecho un buen trabajo. En la anterior legislatura consideramos que no era así, pero ahora les vamos a dar un voto de confianza.

Las relaciones entre el mundo ZEC y Pérez Anadón no eran buenas, ¿cree que será un problema ahora para el Gobierno?

Este es un punto de partida nuevo y nos va a tocar a todos dejar parte de nuestros prejuicios en casa por el bien de Aragón y de los aragoneses. Yo empiezo de cero; no conocía a Pérez Anadón (el nuevo consejero de Hacienda) y vamos a conocernos.

Arturo Aliaga ha dicho que el acuerdo alcanzado por los cuatro partidos no debe interpretarse al pie de la letra. ¿Comparte esta impresión?

El acuerdo se va a cumplir. No sé si al pie de la letra, pero se va a cumplir por todas las partes. Y la garantía de un gobierno fuerte y estable estará en que cada uno de los partidos nos ciñamos a cumplir aquello que hemos firmado.

El PP ya ha registrado la primera iniciativa parlamentaria para rebajar el impuesto de Sucesiones al 99%. ¿Teme que el PAR se desmarque?

La oposición, en esta legislatura, en vez de favorecer un gobierno estable y pensar en los aragoneses, va a intentar reventarlo porque aún se siente celosa de no haber sido capaz de llegar a un acuerdo. Por tanto, nos van a poner todas las trampas del mundo, van a intentar generar todos los conflictos posibles en el Parlamento, y ahí tenemos que estar rápidas las cuatro fuerzas para pactar, dialogar y ser capaces de contener esa ofensiva.

Si el PAR votara a favor, ¿pondría en peligro la coalición?

En el pacto de gobierno tenemos marcados también los desacuerdos. Está recogido un protocolo que tipifica qué hacer, cómo gestionar las desavenencias, que se van a producir. Y por lo tanto, los cuatro partidos tenemos cierto margen de autonomía en la defensa de posiciones políticas, que es lo que te da una proposición no de ley. Esperamos que se nos permita votar algunas cosas de manera diferente sin que eso ponga en cuestión el Gobierno.

¿Cuál fue la principal dificultad para cerrar el pacto?

La principal dificultad... probablemente, sentarnos a cuatro. Una vez que se desatascó esa situación y nos pusimos los cuatro partido a dialogar sobre las propuestas, todo fue muchísimo más rápido.

Cumplir el acuerdo de gobierno requiere más dinero para inversiones o investigación, pero la DGA se endeuda para cubrir el gasto corriente. ¿Cómo piensan hacerlo sin subir impuestos?

El reto será conseguir el dinero negociando con Madrid una mejora de la financiación. Ningún gobierno serio va a poder afrontar la mejora de los servicios públicos de Aragón si no consigue negociar un aumento de la financiación.

Pero con un Gobierno en funciones y con la amenaza de la repetición electoral... ¿Para el año que viene nos olvidamos, no?

Si Madrid no asume la responsabilidad, si no son capaces de ver esa urgencia, nos tendremos que olvidar. Y, entre tanto, en mi departamento hay que poner en valor cuánta inversión privada está llegando, apostar por generar un caldo de cultivo para que aumente la inversión privada y en algunas cuestiones pueda bajar un poquito la pública. Pero el primer esfuerzo en inversión en I+D+i debe venir del ámbito público. Si eso no lo vemos, probablemente Aragón no será capaz de entrar en el siglo XXI.

¿Por qué en Aragón son capaces de llegar a un acuerdo y no en Madrid?

Ojalá sirviera de ejemplo lo que ha pasado aquí. Las lógicas estatales son bastante distintas a las autonómicas. Y a veces, en las Comunidades Autónomas conseguimos llegar a acuerdos quizá porque hay menos presión o porque priorizamos más el bienestar de la gente que las posiciones de partido. La verdad es que no sabría decir qué está pasando en Madrid; a mí me apena.

Los líderes de PSOE, CHA y PAR forman parte del Gobierno aragonés. ¿Su elección como consejera es la antesala para dirigir el partido?

Esto es Podemos y aquí hacemos algo que creo que deberían copiar el resto de partidos: repartimos cargos y responsabilidades. Cuando una sola persona acumula mucho poder es más fácil que se equivoque. Defendemos desde hace muchos años que hay que dividir el poder, tener a más gente en el tablero de juego. Nacho Escartín es nuestro secretario general y seguirá siéndolo, y yo asumo una consejería. Sin más.