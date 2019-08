Una completa red para informar al montañero

No hay mejor fuente de información sobre un lugar que la gente del propio territorio. La montaña recibe a muchos visitantes que acuden por primera vez a una zona o lo hacen con muy poca información, lo que denota una necesidad, la de informar in situ, particularmente importante cuando se trata de temas de seguridad. Estas dos premisas fueron el punto de partida para la creación de la Red de Informadores Voluntarios (RIV) del programa Montaña Segura, que en la actualidad cuenta con cerca de 300 puntos adheridos, que atienden más de 500 informadores repartidos por las montañas aragonesas de las tres provincias. Informadores que nos encontraremos en el Pirineo, la sierra de Guara, el entorno del Moncayo y en las sierras turolenses, más tres puntos informativos ubicados en Zaragoza capital.

La RIV está formada por trabajadores de instalaciones hosteleras (más de la mitad de la red), oficinas de turismo, empresas de turismo activo, puntos de información de espacios naturales protegidos, centros de interpretación, localidades y comarcas. Los informadores son personas que, al margen de su vinculación con el montañismo, comparten el interés por asesorar al visitante para facilitar que su actividad senderista, de alta montaña o de barranco sea una experiencia segura. Además de jugar un importante papel a la hora de hacer más seguras nuestras montañas, la creación de la red y su extensión cada año son otra forma de potenciar la formación y la implicación de todos esos actores en el disfrute seguro y responsable del medio natural.

Mapas excursionistas

Carecer de las habilidades exigibles o no tener la información necesaria para afrontar adecuadamente una actividad en el medio natural es causa frecuente de rescates. En 2018, el 75 % de las personas rescatadas en Aragón en montaña, actividades senderistas y barrancos por los equipos de la Guardia Civil no eran ciudadanos aragoneses. Este dato pone de manifiesto la importancia de informar in situ a quienes llegan hasta nuestro territorio, en muchos casos desconociéndolo.

Destacado Asesorar a los excursionistas y prevenir accidentes

Montaña Segura proporciona a los informadores formación presencial y virtual a través de su plataforma en internet, de las redes sociales y materiales y comunicaciones que elabora. Ofrece asesoramiento continuo a los informadores y por otra parte, la experiencia y el contacto con el usuario es una valiosa fuente de información para el programa.

Junto con sus consejos, los integrantes de la RIV ofrecen de manera gratuita al visitante mapas de excursiones por zonas, que edita Montaña Segura. Además de las fechas de mayor afluencia de montañeros y visitantes, la red permanece activa durante todo el año y el programa asesora y atiende de forma permanente las consultas que le remiten los informadores. Más información, en la web de Montaña Segura.