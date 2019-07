La APA de un colegio de Zaragoza compra 41 ventiladores y ahora no les dejan instalarlos

En muchos colegios antiguos de Zaragoza el calor es insoportable en junio y septiembre, y se alcanzan temperaturas de hasta 30 grados en las clases. Son centros que se construyeron hace más de 30 o 40 años sin tener en cuenta las condiciones climáticas. Como el colegio María Moliner, en el barrio de San José de Zaragoza. La asociación de padres y madres del centro decidió buscar una solución por su cuenta y ha comprado ventiladores para colocar en las aulas. Pero ahora se encuentra con que el Ayuntamiento le pone trabas técnicas y económicas y no los pueden instalar. Y desde la DGA tampoco les ayudan.

NOTICIAS RELACIONADAS Más de veinte colegios superan los 30 grados dentro de clase

La APA ha comprado 41 ventiladores con el dinero de un premio que ganaron en Puerto Venecia y con lo que han recaudado en varias fiestas y actos del colegio. Se han gastado 2.000 euros en los ventiladores y habían guardado otros 1.500 para pagar a un electricista para que los instalara en verano. La dirección del colegio aplaudió su iniciativa y les dio el visto bueno. El centro comunicó hace unos días al Ayuntamiento que iban a colocarlos. Los colegios son propiedad municipal y el Ayuntamiento es el responsable de su mantenimiento.

"Un responsable de mantenimiento del Ayuntamiento nos dijo que por normativa hay que instalar un cableado independiente desde las aulas hasta las cajas centrales. Eso suponía una obra mayor y más cara de lo que nosotros teníamos presupuestado. Consultamos a dos empresas y nos costaría unos 5.000 euros. Nosotros no tenemos ese dinero. El Ayuntamiento nos dijo que no nos lo va a pagar ni va a mandar a sus técnicos a que nos lo instale. El colegio tampoco tiene dinero. Nos dejan hacerlo pero si nosotros asumimos los costes. Es una barbaridad. Los padres buscamos soluciones para las carencias del colegio, aportamos 3.000 euros y la Administración nos pone problemas. Mientras, tenemos los ventiladores en cajas en el hall y no sabemos qué hacer con ellos", se queja Mamen Abadía, vicepresidenta de la Asociación de padres y madres del colegio María Moliner.

Durante este mes de julio, la asociación de padres ha estado intentando hablar con responsables de Educación del Ayuntamiento y de la DGA a ver si alguna de las dos instituciones puede ayudarles. "Pero es imposible llegar a ellos y que nos escuchen. Desde el Ayuntamiento nos dicen que es una obra estructural, no de mantenimiento, y le corresponde a la DGA solucionarlo. Desde la DGA echan balones fuera y no hemos conseguido que nos atiendan. Para unos y otros 5.000 euros no es mucho dinero, para nosotros sí", apunta la vicepresidenta de la asociación de familias.

Fuentes municipales explican que la colocación de estos ventiladores con un nuevo cableado independiente debe realizarla un instalador autorizado. Y subrayan que es una obra estructural, no de conservación, y por lo tanto le corresponde al Gobierno de Aragón. Además, añaden que las actuaciones de mantenimiento deben solicitarlas formalmente los centros al Ayuntamiento, no las asociaciones de padres y madres.

Los padres pintan las aulas

Mientras, este verano son las propias familias las que están pintando las aulas del colegio. "Hace 20 años que no se pintan. Nosotros lo pedimos cada año dentro de los trabajos de mantenimiento, pero nunca nos llega. Este año conseguimos que la junta de distrito nos cediera botes de pintura y nosotros mismos estamos poniendo la mano de obra", explica.

El Ayuntamiento de Zaragoza realiza todos los veranos obras de mantenimiento en los colegios, como pintura, fontanería, trabajos de electricidad, arreglo de patios, etc. Además, recientemente se ha aprobado una partida de 1.285.963 euros para mejoras de conservación de más calado, en actuaciones aprobadas con cargo a los presupuestos participativos. Estas obras se llevarán a cabo en los próximos meses.

El problema de las altas temperaturas dentro de las aulas en los meses más cálidos no es único del colegio María Moliner. El sindicato CGT denunció que más de una veintena de centros de la provincia de Zaragoza superaban los 30 grados, cuando la normativa marca el máximo de 27 grados. Algunos centros han hecho algunas adaptaciones, como cubiertas o ventiladores. Y los nuevos centros que construye la DGA ya tienen en cuenta la orientación y al bioclimatización.