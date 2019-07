La oposición critica el proyecto "vacío" de Lambán y duda de la estabilidad del nuevo Gobierno

PP, Ciudadanos y Vox han cuestionado este miércoles durante el debate de investidura de Javier Lambán la estabilidad del nuevo Gobierno. Para el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, el acuerdo entre PSOE, Podemos-Equo, PAR y CHA está hecho "con tiralíneas" y nace "vacío y viciado".

El líder popular ha criticado la "falta de autocrítica" del presidente en funciones y ha asegurado que su Ejecutivo "no ha tenido ni tendrá" la moderación que defiende, así como que el diálogo social "no ha existido" durante la última legislatura, afirmación que Lambán ha desmentido en su turno de réplica. "El suyo es el Gobierno de todo por el sillón sin importar nada más. El único objetivo es sobrevivir, colocarse y repartirse el botín. Van a hacer un Gobierno imposible donde se suma todo y todo es nada", ha aseverado Beamonte.

También ha acusado a Arturo Aliaga, presidente del PAR, de "comerse todas sus líneas rojas sin ponerse colorado". "Podrán tener la vicepresidencia, podrán cederle el senador autonómico y asumir cargos intermedios, pero no van a tener capacidad de gobierno ni credibilidad", ha asegurado. Los populares se han mostrado especialmente críticos con la gestión del Gobierno PSOE-CHA en materia de educación y sanidad, el "gran fracaso" de este Ejecutivo, según el partido, y han exigido a Lambán que aclare "hacia dónde va encaminada la política fiscal de la Comunidad".

"Queremos saber si van a rebajar el IRPF y si van a suprimir Sucesiones, si están dispuestos a impulsar una fiscalidad que beneficie al medio rural", ha expuesto el líder popular. Ha preguntado, a este respecto, "quién se va a imponer" en aspectos como la política hidráulica o la presupuestaria. Y le ha avisado de que este miércoles va a salir del Parlamento autonómico "no con un cheque en blanco, sino con una hipoteca".

Para Lambán, el PP-Aragón es "una bendición" para el PSOE. "Lleva diciendo lo mismo desde que se hizo cargo de la secretaría general de su partido. Ese discurso le ha llevado a perder 65.000 votos y al PSOE, a ganarlos", ha espetado a Beamonte. El candidato socialista ha asegurado que su gobierno "recuperó el prestigio de la logística aragonesa" y que apostó decididamente por el corredor Cantábrico-Mediterráneo. "En materia de sillones, es público y notorio que ustedes al PAR para atraelo a su redil le ofrecieron medio Gobierno y lo que no está escrito, y estoy seguro de que si hubiera pedido la presidencia se la hubiera concedido", ha dicho.

Lambán ha contrapuesto el pacto de "tiralíneas" del PSOE con los acuerdos "a martillazos" que, a su entender, tiende a cerrar el PP. "Ustedes carecen de una visión propia de Aragón y tienen que ver todas las mañanas qué les dicen por teléfono desde Génova. Los ciudadanos están pidiendo que seamos útiles, trascendamos y pensemos en el país. Eso nos emplaza a pactos transversales", ha subrayado. El cemento, ha insistido, será "el Estatuto de Autonomía y los acuerdos básicos alcanzados en las últimas décadas".

Para el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, el 'barco' del cuatripartito tiene "muy buena chapa y pintura". "Pero no flota y tampoco está claro que la tripulación vaya a ser capaz de decidir qué rumbo tomar", ha añadido. Como Beamonte, ha asegurado que Lambán presentó ayer un discurso "vacío". "Su intervención fue dulce como la mermelada y llena de buenas intenciones, pero solo persigue no contrariar a los socios", ha dicho. También ha afirmado que el Gobierno no eliminará Sucesiones hasta que no tenga un plan alternativo para "crujir" a los aragoneses con otros impuestos y ha resaltado que, al haber una consejería más, el nuevo Ejecutivo incrementará el gasto político.

El líder de la formación naranja ha exigido a Lambán que aclare "cuáles son las líneas rojas que no se van a cruzar" y ha instado a conseguir que la ciudadanía empiece a ver a los políticos "no como un gasto, sino como una inversión". "Y le pido que sean valientes y no acepten vetos", ha expuesto. Lambán, a este respecto, ha insistido en que sus socios defenderán el sistema constitucional vigente "con uñas y dientes" y en que "no va a haber vetos ni cordones sanitarios a ningún partido de la oposición". "Lo que no vamos a permitir es que desde fuera se dinamite la acción desde dentro", ha aclarado.

El líder de Vox, Santiago Morón, le ha afeado la expansión del "pancatalanismo" en Aragón. Morón ha hablado de "chiringuitos lingüísticos" y de "adoctrinamiento en las aulas con fin de agradar al vecino catalán" y se ha posicionado "en contra" de la reclamación de más competencias. El político ha prometido que Vox apoyará "todas las obras de interés general para los aragoneses" y se ha propuesto derogar "todas aquellas leyes ideológicas" que atenten contra la libertad de pensamiento.

"Vox no va a apoyar su investidura, al no compartir su proyecto para Aragón, sustentado en los dictados de la extrema izquierda, del regionalismo radical y de la presencia difícil de encajar del PAR. Con 33 diputados de izquierdas y los tres regionalistas conservadores, permítame que se lo diga con humor: se lo juega a rojo y par", ha añadido.

El candidato, en respuesta, ha abogado "por la descentralización del poder" y por hacer que Zaragoza tenga "la capitalidad compartida del Estado". También ha defendido el 'no' al trasvase y ha asegurado que "sería un error no reconocer que en Aragón se habla catalán y que existe una lengua que es el aragonés".