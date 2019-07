Cs compara el cuatripartito con un barco que no flota y que puede hundirse

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, ha comparado al nuevo Gobierno de Aragón, el primero formado por un cuatripartito (PSOE, Podemos, CHA y PAR) con un barco con buena "chapa y pintura" pero que "no flota ni tiene un rumbo claro", por lo que puede acabar "como el crucero Costa Concordia".

Con esta metáfora se ha estrenado Pérez Calvo en la tribuna de las Cortes de Aragón en la segunda sesión del debate de investidura del socialista Javier Lambán, donde le ha preguntado cómo va a conciliar "sensibilidades tan dispares" como las que representan sus socios de gobierno y ha denunciado que cuente entre ellos con "quienes quieren romper con la Constitución", en referencia a Podemos.

Pérez Calvo ha calificado de "dulce como la mermelada" el discurso de investidura pronunciado este martes por Lambán, que persigue "no contrariar" a ninguno de sus socios, si bien le ha advertido de que puede acabar como el capitán del crucero Costa Concordia, que encalló y chocó contra la costa italiana en 2012.

Ha acusado a Lambán de no haber entrado en cuestiones concretas y de haber pronunciado un discurso "vacío y sin contenido", por lo que le ha preguntado por cuestiones concretas relativas a las estaciones de esquí, dado que en el acuerdo alcanzado se habla de "mejoras", o del embalse de Biscarrués o el recrecimiento de Yesa, de los que ha recordado la oposición de CHA.

"Obras son amores", ha asegurado Pérez Calvo, para reclamar a Lambán que retire el recurso presentado en el Supremo contra la sentencia del TSJA que considera que el Gobierno aragonés vulneró derechos fundamentales al denegar la apertura del colegio Ánfora de Cuarte de Huerva en aras a la "pacífica convivencia" entre la educación publica, privada y concertada.

No cree Pérez Calvo que el futuro Gobierno vaya a suprimir el impuesto de Sucesiones hasta que no tenga "un plan alternativo para crujir" a quienes madrugan todos los días, y sí que la "UTE", en referencia al cuatripartito, va a crear "una nueva consejería" con más gasto político, cuando pretende que exista "mas gasto social".

Aunque ha deseado "suerte" a Lambán, a quien propondrá como candidato a la secretaría de Naciones Unidas si sale de "este jardín", y que el "gobierno de retales no reviente por las costuras a las primeras de cambio", ha mostrado su desconfianza con respecto al proyecto y a la posibilidad "real y realista" de llevar a cabo las 132 medidas del acuerdo del cuatripartito porque no llevan "ni manual de instrucciones".

Una desconfianza que proviene de la unión de las cuatro fuerzas que conforman el Gobierno y en especial de Podemos por su falta de compromiso con la Constitución, que Lambán ha rechazado, y que Pérez Calvo le ha instado a comunicar a Pedro Sanchéz porque "no lo tiene claro". De otro modo, ha añadido, "Pablo Iglesias sería hoy vicepresidente del Gobierno".

Pérez Calvo ha defendido que su partido es centrado pero "no neutral" y "saca el colmillo" cuando ve amenazada la unidad de España, por lo que ha preguntado a Lambán, a quien ha acusado de mantener un perfil "sanchista" en las últimas semanas, si alguien de su Gobierno hablará de presos políticos o pedirá la supresión de penas cuando se conozca la sentencia del procés,

Y ha dicho que echaba en falta un pronunciamiento "claro" ante la "barbaridad" que el PSOE va a perpetrar en Navarra, en referencia a la abstención de Bildu que posibilitará la investidura de la socialista María Chivite.

También ha hecho referencias al PAR, a quien ha culpado de que Cs vaya a estar en la oposición por haber "buscado un problema para cada solución", aunque le ha agradecido que no vaya "a aceptar vetos".

En su respuesta, Lambán ha asegurado que si no creyera que dispone de "cemento suficiente" no se hubiera metido "en esta aventura" del cuatripartito cuando a está a punto de cumplir 62 años y ha defendido la unión de los 33 diputados de izquierda de la Cámara (aunque el único de IU no estará en el Ejecutivo) y los "tres de la centralidad aragonesa", en referencia al PAR, que ha posibilitado el gobierno y que debería ser "un ejemplo a reproducir en España y el resto de las Comunidades".

Ha reiterado que no tiene dudas del "compromiso" de Podemos con la Constitución y con España, ya que en 2015 apoyó su gobierno y rechazo entrar en su ejecutivo ejerciendo una oposición "absolutamente leal" y le ha apoyado tres presupuestos, y así se recoge el pacto alcanzado entre las cuatro fuerzas en el que apoyan "el autogobierno, el estado de las autonomías y con uñas y dientes el sistema constitucional vigente".

Lambán, como presidente del Gobierno de Aragón y no como delegado del Gobierno de España en la Comunidad, seguirá siendo exigente y pidiendo lealtad mutua, según ha dicho, antes de recordar que el PSOE apoyó al Gobierno de Mariano Rajoy en la aplicación del 155 en Cataluña.

Ha destacado algunas de las materias que unen a los miembros del cuatripartito, como la oposoción al trasvase del Ebro o el apoyo al colectivo LGTBI y la lucha contra la violencia machista, y se ha mostrado consciente de que habrá que "orientar los consensos" en materias como la del agua, donde existen discrepancias entre los socios.