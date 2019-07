Las bases de Podemos respaldan de forma contundente el acuerdo de gobernabilidad

Las bases de Podemos ratificaron este lunes de forma rotunda el preacuerdo negociado entre la dirección del partido y el PSOE para apoyar la investidura de Javier Lambán a cambio de entrar en el Consejo de Gobierno y asumir la Consejería de Universidad, varias direcciones generales y la gestión del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). Desde el sábado al mediodía y hasta este lunes a las ocho de la tarde, un total de 3.379 inscritos emitieron su voto, de los cuales un 87,27% lo hicieron a favor y el restante 12,73%, en contra. La consulta solo permitía responder ‘sí’ o ‘no’ al apoyo de Podemos-Equo a Lambán.

El secretario regional de Podemos, Nacho Escartín, consideró anoche que la votación supone un "refrendo total" a la decisión del Consejo Ciudadano, a la propia negociación y al preacuerdo. Además, lo valoró como un "acicate buenísimo" para abrir una nueva etapa de Podemos-Equo en Aragón, en la que se estrenará en tareas de gestión. "Ahora nos toca demostrar que somos útiles y sabemos gestionar para poder luego celebrar los logros que consigamos para los aragoneses", señaló a este diario.

Se trata de la segunda consulta con mayor participación de las convocadas por Podemos-Aragón desde que los inscritos votaron por primera vez en 2015 la designación de Pablo Echenique como secretario regional. Entonces, lo hicieron 5.647 inscritos, la mayor de todas, y desde entonces no se había logrado superar los 3.000 votos.

En cuatro años se han celebrado otras siete consultas a las bases, que han fluctuado entre los 1.475 inscritos que votaron en las primarias de Podemos-Zaragoza para elegir candidata a la Alcaldía el pasado mes de febrero y los 3.362 que ahora lo ha hecho para refrendar el acuerdo de gobierno para la DGA.

Pese a la elevada participación, en el abrumador resultado ha podido influir el hecho de que el sector crítico, encabezado por la diputada autonómica Erika Sanz, haya decidido no participar en la votación. No lo hicieron, según explicó en redes sociales, por no darse la opción de votar ‘sí’ a la investidura y ‘no’ a la entrada de Podemos-Equo en el Consejo de Gobierno.