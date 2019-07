Aliaga insta a respetar el "armazón" del acuerdo y rechaza los "grilletes políticos"

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, instó este sábado a respetar el «armazón» del acuerdo que él mismo firmó con Javier Lambán en junio. En su opinión, temas como los grandes proyectos, la lucha contra la despoblación o el respeto a la concertada y a la universidad privada son intocables, por lo que no consentirá que se alteren ni en el acuerdo definitivo que dará la presidencia al líder socialista ni en el transcurso de la legislatura, en la que, previsiblemente, compartirá Consejo de Gobierno con PSOE, Podemos y CHA. En este capítulo incluye la culminación de las obras del Pacto del Agua, la defensa de la identidad de Aragón y la apuesta por la escuela rural.

Aunque el ‘sí’ del PAR está garantizado desde la firma del acuerdo con el presidente en funciones, Aliaga convocará mañana a su ejecutiva para dar el espaldarazo definitivo al acuerdo con Podemos-Equo y CHA. «Lo importante es que se desarrolle el proyecto acordado y no otro», dijo.

En principio, no pondrá ‘peros’ a la presencia de miembros de Podemos en el Consejo de Gobierno siempre que se apueste por un Ejecutivo «centrado, moderado y transversal», pero sí rechaza los «grilletes políticos», por lo que no acepta cordones sanitarios contra PP, Ciudadanos y Vox como parece defender Podemos, que ayer destacó durante la presentación de la consulta a sus bases que el preacuerdo de gobierno para los cuatro años de legislatura «dejará fuera la posibilidad de pactos de derechas con otras fuerzas que no sostengan al próximo Gobierno de Aragón». El objetivo sería evitar situaciones como la del pasado mandato, en el que el PSOE sacó adelante la reforma del impuesto deSucesiones como el apoyo del centroderecha. Aliaga, no obstante, fue claro: «Yo no voy a firmar ninguna limitación a la libertad que tengo como partido», aseveró.

"No hay ningún veto"

La intención, aclaró el secretario de Organización del PSOE, Darío Villagrasa, es que las políticas incluidas en el acuerdo se aprueben con el apoyo de los socios de gobierno. «Parece lógico que lo que hemos pactado salga adelante con quienes lo hemos pactado», explicó. Subrayó, en todo caso, que no habrá «ningún veto» al resto del arco parlamentario.

Villagrasa destacó el intenso trabajo de las últimas semanas y confirmó que, en lo que respecta a los mecanismos de coordinación, desarrollo y seguimiento del preacuerdo aún hay puntos por perfilar, por lo que los partidos volverán a reunirse en las próximas horas a fin de aclarar todos estos aspectos antes de la investidura, que arrancará el martes a las 11.00 y vivirá su votación definitiva el miércoles.

Cree, en todo caso, que el hecho de que Podemos ya haya lanzado su consulta es «un avance significativo», ya que permitirá afrontar la votación de la próxima semana con garantías. El secretario de Organización socialista incidió en la «responsabilidad» de las partes y en que pacto irá en favor de la estabilidad parlamentaria. «Es un acuerdo para que Aragón siga siendo líder», dijo.

Aseguró, a este respecto, que las 132 medidas reflejadas en el borrador del acuerdo de investidura y gobernabilidad –las mismas que aparecen en el documento sometido a consulta por parte de Podemos– cuentan con el aval del resto de socios.

Falta de coincidencia con IU

Para el secretario de Relaciones Institucionales de CHA, Gregorio Briz, la incorporación de Podemos-Equo y la consulta a las bases «es una buena noticia», ya que permite avanzarde una manera positiva «hacia un gobierno progresista y aragonesista» en la Comunidad. Izquierda Unida, por su parte, insistió en que «defenderá y exigirá» el cumplimiento de las 51 medidas acordadas con Lambán «incluso si no coinciden con lo que el PSOE haya acordado con otras fuerzas» como parece que, según la formación, «va a ocurrir en vista de los compromisos adquiridos con Podemos en materia de educación o fiscalidad».

Así lo aseguró su coordinador general en Aragón, Álvaro Sanz. Aunque su voto no es determinante para la formación de Gobierno, sí permitirá a Lambán afrontar la investidura con la garantía de tener a toda la izquierda de su parte. El propio Sanz explicará mañana los detalles de su acuerdo, centrado en materias como la sanidad, la despoblación, las infraestructuras o el medio ambiente.