Podemos cierra 132 medidas con Lambán para apoyar su investidura y confirma que estará dentro del próximo Gobierno

Podemos-Equo ha hecho público este sábado el preacuerdo alcanzado con el PSOE para apoyar la investidura de Javier Lambán, que deberá ser ratificado este fin de semana por sus bases. El texto incluye 132 medidas, entre las que figuran la derogación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y su sustitución por otra figura tributaria, el 'no' al trasvase del Ebro, el impulso a una ley aragonesa de cambio climático y transición energética o el trabajo para extender la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años.

También recoge la reclamación "inminente" de la reforma del sistema de financiación autonómica, la creación de un cuerpo autonómico de prevención, extinción de incendios y salvamento, el impulso a una ley de vivienda "que garantice el acceso efectivo a una vivienda digna y fomente el alquiler" o la finalización de las obras y puesta en funcionamiento de los nuevos hospitales de Alcañiz y Teruel.

En materia fiscal, las partes se comprometen a "impulsar un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad", a que la presión fiscal de Aragón esté siempre "por debajo de la media española" y establecer deducciones fiscales para aquellas empresas que inviertan en I+D+i de forma "estable y continuada". Otro eje importante será la lucha contra la despoblación. De acuerdo con el documento, se favorecerá una fiscalidad diferenciada para aquellas zonas afectadas por este problema y se reivindicará al Gobierno de España y a Bruselas "una dotación suficiente".

El secretario general de Podemos-Equo, Nacho Escartín, ha asegurado sentirse "orgulloso" del preacuerdo alcanzado, "el mejor" que se podía lograr. Ha confirmado, a este respecto, que la formación morada "formará parte del Consejo de Gobierno" de Javier Lambán, aunque no ha aclarado de qué manera, ya que este anuncio "le corresponde al candidato".

En la negociación, ha afirmado, "ha primado la responsabilidad y la prudencia". "Todos hemos cedido. Es un preacuerdo equilibrado", ha dicho. Escartín espera que la consulta tenga "un apoyo mayoritario". La pregunta será esta: ¿Estás de acuerdo con que las diputadas y diputados de Podemos-Equo apoyen la investidura del candidato propuesto para presidir el Gobierno de Aragón y que Podemos-Equo forme parte del próximo Gobierno de Aragón para poder llevar a cabo las políticas recogidas en el preacuerdo alcanzado, garantizando con nuestra presencia y empuje el carácter más progresista posible de dicho Gobierno?

El secretario general de Podemos-Aragón ha confirmado que él votará 'sí'. "Este preacuerdo merece el apoyo de las bases", ha subrayado. Otro aspecto importante recogido en él es que Lambán no podrá pactar cuestiones relacionadas con el documento con PP, Ciudadanos y Vox. Es decir, todos aquellos partidos que no apoyen la investidura del candidato socialista. La votación finalizará el lunes por la tarde, aunque hasta el martes no se conocerá el resultado definitivo. A ella están llamadas unas 6.800 personas.