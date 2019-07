Izquierda Unida se podría sumar este viernes al pacto para la investidura de Lambán

El medio centenar de miembros de la ejecutiva de IU-Aragón, la denominada coordinadora, están citados este viernes en la sede del partido en Zaragoza para decidir si se suman al pacto para investir a Javier Lambán como presidente aragonés. La comisión negociadora del PSOE ha asumido 47 de los 50 puntos propuestos por la coalición de izquierdas en un documento programático, aunque aún se deben salvar los últimos escollos en las próximas horas.

El coordinador regional y su equipo en la dirección del partido se reunió el martes por la tarde para abordar la situación, dado que existen cuestiones transcendentales para IU que siguen pendientes de cerrar con el PSOE. Las diferencias se circunscriben a la externalización en la Sanidad, a la concertación en Educación y a la regulación de las superficies comerciales, asuntos clave en su discurso. Además, aún se debe concretar en la mesa de negociación cómo se fiscalizaría el acuerdo para garantizar su cumplimiento.

El coordinador regional de IU, Álvaro Sanz, indicó este miércoles a este diario que lo único que exige su partido es "concreción y nitidez al PSOE y el establecimiento de mecanismos ordinarios de seguimiento", algo que, añadió, "todavía no está claro".

Sanz no dio por hecho el acuerdo y reiteró que Lambán todavía no cuenta con el voto positivo de IU para su investidura, ya que al PSOE le está resultando "difícil asumir compromisos claros y concretos por la izquierda".

El líder socialista cuenta ya con el respaldo de los 24 parlamentarios del PSOE y de los 6 del PAR y de Chunta tras sellar sendos acuerdos programáticos. Yen menos de 48 horas se dilucidará si cuenta también con el voto del diputado de IU y líder autonómico, Álvaro Sanz. De ser afirmativo, Lambán contará con 31 síes y los 31 noes del PP, Ciudadanos y Vox y, por tanto, los cinco votos de Podemos serán decisivos.

El equipo negociador del PSOE sigue confiando en cerrar un acuerdo programático con Podemos antes del fin de semana, independientemente de lo que ocurra hoy en la segunda votación para la investidura de Pedro Sánchez, que se está complicando.

Ambas partes insisten en que lo que ocurra en Madrid no tiene por qué influir en el desenlace de las negociaciones de Aragón, aunque a ninguno se les escapa que una ruptura no ayudaría. "No puede haber injerencias", señalaron.

En esta línea, la consejera de Educación en funciones y secretaria general del PSOE-Teruel, Mayte Pérez, resaltó que cada territorio es "autónomo" y no están vinculadas las conversaciones que se mantienen a nivel nacional con las autonómicas. "Las comisiones negociadoras están trabajando en cada uno de los territorios y seguro que están poniendo lo mejor de sí mismos para poder desbloquear esta situación", aseveró.

Fracaso en la reunión

Tampoco ayuda el desarrollo de la reunión mantenida este miércoles entre PSOE y Podemos en Zaragoza, en la que hubo reproches, aunque fuentes cercanas a la negociación aseguraron que no se llegaron a levantar de la mesa.

La pretensión del equipo de dirección de Podemos es someter un posible acuerdo, si llega a alcanzarse, al examen de su ejecutiva, aunque la última palabra la tendrá la militancia. El reloj empieza a correr en su contra, dado que habrá que dar varios días para que los inscritos participen en la consulta.

El pleno de investidura de Lambán empezará el día 30 con su discurso, aunque los 67 parlamentarios no tendrán que votar hasta la tarde del día siguiente. Esto da un poco de colchón a las negociaciones, que se podrían alargar 24 horas si finalmente el líder socialista debe someterse a una segunda votación, en la que solo necesitaría una mayoría simple.