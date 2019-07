Varios centros de salud de Zaragoza, a más de 30 grados

Más de 40 grados en la calle y hasta 30 dentro de las consultas de algunos centros de salud de la capital aragonesa. Esta es la temperatura que se tiene que soportar en el ambulatorio de Univérsitas, situado en la calle de Andrés Vicente, donde trabajadores y usuarios han vuelto a levantar la voz para denunciar el calor que se registra en las instalaciones.

No es la primera vez que el personal y los usuarios de este centro critican su mala climatización, pero aseguran que la situación ha llegado ya al límite. Explican que este martes por la mañana en una de las consultas de pediatría el mercurio llegó a alcanzar los 30 grados y que en esa misma sala, hace unos días, tuvieron que atender por un desvanecimiento a una persona mayor que había ido a acompañar a su nieto. "En esta consulta el sistema está totalmente estropeado y es insoportable", aseguraron trabajadores del centro. "Si entras de la calle notas algo más de fresco, pero en cuanto estás unos minutos dentro del centro no se puede estar. Ni trabajando ni esperando. Es normal ver a la gente con un abanico en la sala de espera", añadieron.

"El sistema no da abasto"

El personal de Univérsitas ha alertado de la falta de refrigeración en numerosas ocasiones. Aunque los trabajadores de mantenimiento acuden, "el sistema ya no da abasto". "Es un aparato de hace 22 años, cuando se abrieron estas instalaciones. Son piezas antiguas y ya no dan más de sí", aseguraron las mismas fuentes. "La única solución que nos dan es poner un ventilador, pero creo que en una consulta con 30 grados lo único que se va a hacer es mover el aire caliente", lamentaron. Este invierno, los trabajadores también denunciaron las temperaturas con las que estaban trabajando, al no funcionar tampoco correctamente el sistema de calefacción.

No es la primera vez que empleados y pacientes de otros centros de salud, sobre todo de Zaragoza capital, donde este martes se superaron los 41 grados, llaman la atención por las altas temperaturas que soportan en el interior de las instalaciones, incluso dentro de las propias consultas.

A principios de verano, los centros de salud de San Pablo, San José Canal Imperial, Parque Roma o Torrero-La Paz también reclamaron la actualización del sistema de climatización de estos edificios de titularidad pública.