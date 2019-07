Los socialistas confían en cerrar un pacto con Podemos antes del fin de semana

La comisión negociadora del PSOE confía en cerrar un acuerdo programático con Podemos antes del fin de semana, independientemente de lo que ocurra mañana en la segunda votación para la investidura de Pedro Sánchez. Los contactos entre los dos equipos están encauzados en Aragón y, según las dos partes, "van bien", aunque aún requieren un empujón para hacer realidad el pacto que asegure a Javier Lambán revalidar como presidente de Aragón la próxima semana.

NOTICIAS RELACIONADAS PSOE y Podemos continúan las negociaciones para la investidura del socialista Javier Lambán

Ambos partidos reconocen que las dificultades no están tanto en sellar un documento con una serie de compromisos de gobierno sino en las garantías de cumplimiento y en el empeño de la formación morada de cerrar la estructura del próximo Ejecutivo autonómico. De hecho, en las filas socialistas no se aventuran a concretar si finalmente en el acuerdo se recogerá esta última exigencia de Podemos, ya que el PAR sigue manteniendo su veto a que entre en el Consejo de Gobierno. No obstante, hay dirigentes aragonesistas que ya inciden en que Aragón es "tierra de pactos" y que, en función de las áreas y de las personas, se podría "flexibilizar" la postura.

La formación morada quiere asumir una consejería, aunque por ahora la oferta de los socialistas se limita a ceder puestos de segundo nivel, como son las direcciones generales y organismos autónomos como, por ejemplo, el Instituto Aragonés de la Mujer.

La dirigente de Podemos Marta de Santos aseguró a Efe que los trabajos avanzan y que "algo va germinando", pero advirtió de que "si se deja de regar o cae una tormenta no habrá fruto".

Ambos partidos se encargarán de evitarlo, para lo que seguirán reuniéndose e intercambiando documentos en las próximas horas.