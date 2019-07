Interpeñas llena las calles de Andorra de música, diversión y cultura para todos

La localidad turolense de Andorra ha tenido una semana cargada de actos festivos y culturales. Pero eso no es todo, todavía le quedan motivos para celebrar.

Interpeñas este año ha desarrollado un programa muy amplio y completo desde el martes hasta este domingo para todos los públicos. Además, este próximo jueves la Asociación Amigos de los Caminos de Santiago San Macario celebrará la festividad de su patrón, Santiago Apóstol, con una misa en la ermita, vermú y una gran comida popular, como manda la tradición.

Durante el fin de semana, los vecinos de Andorra no han tenido un solo minuto de descanso. Gigantes y cabezudos invadieron las calles el viernes por la tarde antes del lanzamiento del, cohete no, "cohetón", que daba la bienvenida a los días más esperados del año. Un 2019 más caluroso de lo normal. Por eso, la XIV gaseosada fue agradecida por todos los peñistas. Antes de la sesión musical, fue el turno de un toro bravo de fuego, pero no un bovino de carne y hueso, sino uno de cartón con muchos cohetes y fuegos artificiales.

El sábado, tras multitud de concursos, vaquillas en la plaza de toros y juegos para todas las edades llegó el turno de la oferta musical. La carpa de Interpeñas tuvo una programación muy variada con multitud de DJ.

Para despedir la fiesta de Interpeñas, este domingp, los jóvenes de la localidad realizaron una ofrenda de flores a San Macario. Por la tarde, gastaron sus últimas energías en una fiesta del agua y en un torneo de fútbol vaca, que solo el nombre indica que no fue nada fácil. Pero todavía les quedó energía para el gran final de fiestas, con más DJ si cabe que el sábado, y una sonora y colorida traca a las tres de la madrugada en la puerta de la carpa de Interpeñas.

