Alberto Val, reelegido presidente de la comarca de Tarazona y el Moncayo con el apoyo del consejero de Ciudadanos

Alberto Val, del Partido Popular, ha sido reelegido este lunes presidente de la Comarca de Tarazona y el Moncayo con el apoyo del único consejero de Ciudadanos con representación en la institución.

El también alcalde de Santa Cruz de Moncayo es presidente comarcal por tercera legislatura consecutiva. “El escenario político no tiene nada que ver con el de hace cuatro años, teníamos catorce consejeros y ahora tenemos doce. Hemos tenido que llegar a acuerdos con Cs pero de momento no hay nada pactado, tenemos que reunirnos con ellos estos días antes de hacer el consejo de organización y ver en qué términos pueden salir las cosas”, ha señalado Val.

El PSOE, con once consejeros, ha presentado su candidatura a la presidencia de la Comarca, que aunque ha contado con el apoyo del consejero de Tarazona Plural, no ha sido suficiente para sumar la mayoría necesaria. “En primer lugar el grupo comarcal socialista ofreció la abstención para intentar desbloquear la situación, pero hace unos días desde el PP nos dijeron que no podía ser y lo respetamos, pero seguiremos vigilantes para que los vecinos de la comarca estén al tanto de todo lo que ocurre”, ha dicho Jesús Fernández, portavoz del grupo comarcal del PSOE y candidato a la investidura.

El pacto PP-Cs del Ayuntamiento de Tarazona se traslada de esta manera a la institución comarcal. “Es normal que haya acuerdos y pactos entre las fuerzas políticas, pero no entendemos que conlleve no sólo los sillones que es la excusa, sino unos sueldos que creo que nos van a costar caros a todos los vecinos de la comarca. Es el pacto de la vergüenza, porque hay muchas otras necesidades que atender”, ha añadido Fernández.

En cuanto a los planes del equipo de gobierno para los próximos cuatro años, parece que se centrarán en los jóvenes. “Las comarcas son prestadoras de servicios, y creo que lo estamos haciendo bien en materia de Servicios Sociales, recogida de residuos sólidos urbanos, servicios deportivos, turismo o cultura, pero estos cuatro años queremos fomentar más la juventud”, ha confirmado el presidente comarcal.

Se van a centrar en la franja de edad de 13 a 17 años. “No queremos que los chicos de esas edades se metan tan pronto a los cuartos. Junto al Ayuntamiento de Tarazona vamos a apostar por hacer actividades de juventud sobre todo los fines de semana y con gente profesional que les vayan educando”, ha añadido Alberto Val.

Está previsto que el 2 de agosto se celebre el consejo comarcal de organización que pondrá nombres a consejerías y otros cargos.