Realidad aumentada para crear canales de comunicación

Pedro Lozano, cofundador de Imascono y presidente de la Federación de Jóvenes Empresarios de Aragón, se hizo el pasado 18 de julio con el Premio Aragón en la Red a la Persona con Mayor Impulso a la Evolución Digital. Este trepidante emprendedor se muestra muy contento por el galardón, que reconoce su importante papel en este campo desde que en 2008 decidiera comenzar la aventura de su vida.

Hace 11 años, cuando todavía era estudiante, Lozano tuvo la idea de crear una marca de ropa orientada a apoyar y dar visibilidad a jóvenes diseñadores. Esa fue la semilla que terminaría transformándose en lo que hoy es Imascono. En 2010, conoció a Héctor Paz, su actual socio, un ingeniero industrial que había centrado su trabajo final de carrera en la realidad aumentada. Ambos jóvenes decidieron unificar sus proyectos creando un producto innovador en el mercado internacional y que les introdujo de lleno en el mundo empresarial. El nombre de la compañía, que procede de la fusión de las palabras ‘imaginación’ y ‘conocimiento’, esconde su esencia: "Hacer realidad esas ideas locas gracias a la formación y el trabajo de un equipo muy cualificado", afirma Lozano. Fueron pioneros en aplicar la realidad aumentada en España, "una integración mágica que te permite unificar el mundo virtual con el real, abriendo un amplio abanico de posibilidades de comunicación; útil para cualquier sector", explica Lozano, "comenzamos con proyectos de 'marketing' y educación, pero actualmente trabajamos también para la industria, el turismo, la medicina...", añade.

A finales de 2017, Pedro Lozano fue nombrado presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, una entidad multisectorial encaminada a promover el espíritu emprendedor, orientando y asesorando nuevas iniciativas, motivando a los jóvenes a hacer realidad sus ideas y abriendo horizontes de desarrollo profesional. "Nuestra principal actividad es impulsar todos los derechos e intereses de los jóvenes empresarios, así como fomentar sinergias entre nosotros y ayudar a la continua formación de los profesionales", remarca.

"Ser emprendedor se lleva en el ADN", incide Pedro, "y esto es a la par una suerte y una desgracia, porque por un lado tienes la fortuna de hacer lo que te apasiona, pero por otro, es mucha la dedicación, las horas de trabajo, el sacrificio y el riesgo que conlleva". Así explica Lozano estas dos caras de una misma realidad. "Montar una empresa es uno de los retos mas difíciles a los que puedes enfrentarte, y más sin experiencia como lo hicimos nosotros. En mi caso, el poder apoyarme en mi socio fue fundamental; nos complementamos en cuanto a capacidades, pero tenemos la misma visión global", asegura.

A todos los jóvenes con una idea en la cabeza que quieran llevar a cabo, Lozano les aconseja "no morir en su idea", es decir, no encerrarse en ella, sino abrirse a los posibles cambios, "ser flexible y saber adaptarse a las exigencias del mercado", asegura. "Nosotros comenzamos siendo una marca de ropa y ahora hacemos cosas muy diferentes en entornos totalmente distintos a los que nos habíamos imaginado", concluye.

LOS FINALISTAS

José María Subero. Cómo replicar Aragón en Internet

"Estos reconocimientos siempre hacen ilusión, sobre todo por que se visibiliza que desde el Gobierno de Aragón se está trabajando en mejorar los servicios públicos", explica el jefe de servicio de la Administración Electrónica del Ejecutivo autonómico, José María Subero, uno de los finalistas al premio Aragón en la Red en la categoría de Mayor Impulso a la Evolución Digital en la Comunidad. "Yo soy ingeniero de caminos y, tras trabajar en la empresa privada, entré en la administración, donde al principio estuve dedicado a temas de urbanismo, especialidad en la que tengo un doctorado", señala Subero sobre sus comienzos. "Poco a poco, y a través de meterme en el mundo del territorio y los temas geográficos, fui entrando en las nuevas tecnologías", indica como punto de inflexión en su carrera. "En 2011, pasé a la Dirección General de Nuevas Tecnologías, en la que empecé a trabajar con datos abiertos. En aquel momento, el tema de la transparencia era todavía muy incipiente y, a partir de ahí, comencé a meterme mucho más de lleno en el mundo digital. El primer paso fue la página web de datos abiertos del Ejecutivo autonómico". Sobre uno de sus mayores éxitos profesionales, Subero destaca: "Con el proyecto de presupuestos del Gobierno de Aragón nos fue bastante bien y lo copiaron varias comunidades y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona –cuenta–. Después tuve la suerte de entrar en proyectos bastante innovadores y, con el cambio de gobierno en 2016 y la reestructuración de las direcciones generales, pasé al tema de la administración electrónica". "Los últimos tres años los he dedicado a intentar mejorar los servicios públicos digitales y los procesos internos. Al final, se trata de que la interacción con el ciudadano sea un poco más sencilla de lo que actualmente es", subraya Subero.

Héctor Mainar, un pionero en el 'marketing' digital

Licenciado en Ingeniería Superior en Informática por la Universidad de Zaragoza en 2008, Héctor Mainar enfocó, desde el principio, su carrera al mundo digital. "Pronto entendí que quizás la parte menos relevante de estos proyectos es realmente la técnica, y orienté mi formación hacia el mundo del ‘marketing online’", apunta Mainar, quien actualmente trabaja como director digital en Fútbol Emotion. "Estudié un Máster en 'Marketing' en Internet en 2009, cuando conceptos como el SEO o las redes sociales no estaban todavía tan presentes en nuestras conversaciones como hoy en día y no existía demasiada posibilidad de formarse en España –explica Mainar–. Después me fui especializando, con formación en usabilidad, 'marketing online’, redes sociales, ‘big data’... Y es el ‘ecommerce‘ el lugar donde todas esas disciplinas se vuelven más tangibles", afirma el director digital. "Tras trabajar en diversas empresas y haber colaborado en el pasado con Fútbol Emotion (antiguamente Soloporteros), actualmente llevo 10 años en la compañía viendo crecer a la empresa, pasando de ser una página donde un programador podía hacer todo lo necesario en una mañana, hasta ahora, cuando somos una referencia a nivel internacional, con 20 tiendas físicas, 150 trabajadores y un objetivo de facturación para este año de 30 millones de euros", subraya Mainar. "Este es un claro ejemplo de cómo lo digital puede transformar una empresa y su relación con el cliente, y cómo los bits y los ladrillos pueden convivir en armonía", concluye el profesional, quien en 2017 ya recibió el premio Aragón en la Red a la Mejor App Móvil. "Esta nominación individual es una forma de dar visibilidad al trabajo en Fútbol Emotion, apostando por un gran equipo propio, un desarrollo mayoritariamente interno, y colaboraciones con otras empresas aragonesas", recalca Mainar.

José Ángel Castellanos. En la formación está la clave

Durante los últimos cuatro años, Castellanos ha ostentado el cargo de director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, desde donde ha tratado de escuchar las necesidades de la sociedad y del tejido empresarial e industrial para ofrecer a las personas que forman parte de esta institución las competencias, en materia de formación superior, que la nueva economía digital demanda.

A tal efecto, "se han reforzado las actividades encaminadas a la generación de vocaciones tecnológicas en las etapas educativas preuniversitarias, como la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura", afirma Castellanos. Además, "se han propuesto nuevas titulaciones que combinan perfiles científicos y tecnológicos, como el programa conjunto de Matemáticas e Ingeniería Informática, y se han sentado las bases para futuros grados universitarios que aúnen perfiles tecnológicos y humanísticos". En cuanto a los estudios de máster, Castellanos destaca aquellos relacionados con las tecnologías de la industria 4.0, como el de ‘Robotics, Graphics and Computer Vision’, de alcance internacional.

Bajo su liderazgo, se ha trabajado con los clústeres de empresas de Aragón para mejorar la cualificación profesional de sus empleados en materias de ‘Big Data’, tecnologías SAP y automoción. Cabe señalar también la creación de cátedras universitarias vinculadas a empresas referentes en la sociedad digital, como la cátedra RTVE y la ‘Mobility City‘.

Castellanos se siente entusiasmado con esta nominación, que supone "el refuerzo a la actividad diaria del conjunto de profesionales, profesores, investigadores y personal de administración y servicios que trabajan codo con codo en el campus tecnológico de la Universidad de Zaragoza para crear una sociedad mejor", concluye.

