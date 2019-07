Pablo Villa se luce en el Maratón de las Tucas

Pablo Villa ha sumado un nuevo hito en su ya imponente palmarés. Lo ha hecho en Benasque, en los dominios de las montañas más altas de los Pirineos, y sobre el precioso recorrido del Maratón de las Tucas, de 42 kilómetros y 2.500 metros positivos. El leonés, que el año pasado se proclamó campeón del mundo por equipos con la selección española, marcó un tiempo en la meta de 4 horas, 31 minutos y 18 segundos, batiendo por más de 8 minutos un récord que desde 2016 ostentaba Raúl García Castán.

“Me he encontrado muy bien a lo largo de todo el trazado, primero acompañado y después en solitario. Estoy muy contento de poder ganar aquí y este esfuerzo me será muy útil para encarar con fuerza la segunda parte de la temporada en la que me esperan citas importantes”, declaró tras cruzar la meta.

Era la primera vez que Villa competía en el Pirineo aragonés, la primera vez que visitaba el valle de Benasque, aunque llegó con la lección aprendida. Durante los días previos había estado reconociendo el trazado y descubriendo esta icónica zona de montaña, que ha dejado en el muy buen sabor de boca.

“Quiero felicitar a la gente de aquí porque me he sentido muy arropado en esta semana por la zona. En la carrera había mucho público y mucha gente me animaba por mi propio nombre. Son esos detalles que hacen que tengas ganas de volver en el futuro. Ojalá el año que viene”, sugirió.

El atleta, que este año está compitiendo en la Copa del Mundo de Skyrunning, apretó desde que a las 9.00 se dio el pistoletazo de salida a los 1.026 participantes en la modalidad más números del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets. Solo Albert Ferrer, que terminó segundo (4h 44’), pudo seguirle el ritmo hasta el refugio de Estós y el Collado de la Plana.

Dolorido en un tobillo, Ferrer dejó marchar a Villa en el descenso al refugio Ángel Orús, que finalmente abrió una brecha importante. “Hace tres años vine a correr la Vuelta al Pico Cerler y fui segundo. Este año ha sido la Maratón y repito el puesto. Estoy abonado a esta medalla de plata en Benasque”, reía el corredor de Castellón.

El tercero en la meta fue Sergio Gimeno (4h 45’), uno de los clásicos corredores por montaña de Aragón, que a sus 47 años fraguó una carrera muy inteligente yendo de menos a más y quedándose muy cerca de la segunda plaza. “El secreto no es otro que entrenar día a día, ser constante y tener motivación”, explicó, arropado por sus dos hijos.

En la categoría femenina, la valenciana afincada en Benasque, Paula Mata, revalidó una victoria que ya consiguió en 2018. Si el año pasado fue una de las sorpresas, este año se ha consolidado. “Era corredora de asfalto pero me enamoré de la montaña. Por eso me he venido aquí, para estar cerca de la naturaleza y salir siempre que pueda”, explicó tras parar el crono en 6 horas, 3 minutos y 11 segundos.

Tras ella, la malagueña María Dolores García (6h 15’) se sorprendió a si misma con una luchada segunda posición. Ella y la catalana Carla Benedicto (6h 19’) formaron parte de un grupo perseguidor del que se deprendieron en la última subida a Cerler. “Dedicamos esta carrera a nuestras familias y a la gente que nos ha acompañado”, compartieron las dos en la línea de llegada.

Genís Zapater, rey de la Vuelta al Aneto

Si el maratón fue para Pablo Villa, la Vuelta al Aneto, con sus 55 km y sus 3.630 m positivos, fue para otro mítico de este deporte, Genís Zapater. El catalán fue el claro dominador de la segunda distancia de este Gran Trail Trangoworld-Aneto Posets.

Fatigado del fin de semana anterior, cuando también compitió, el corredor, esquiador y alpinista de Matadepera (Barcelona) decidió tomárselo con calma en un inicio. Junto a Alberto Torres y a Urko Valdivielso, pasaron juntos por el emblemático refugio de La Renclusa, pero allí empezaba el tramo más técnico y por tanto más favorable para el corredor de Leki, que abrió una brecha que sería ya definitiva.

Finalmente, Zapater cruzó la meta en 7 horas, 30 minutos y 55 segundos. “Es mi primer año aquí, aunque seguramente no sea el último, porque este tipo de carreras difíciles son las que me van bien. Seguramente no soy el más rápido en una pista, pero en estos lugares de alta montaña me desenvuelvo bien”, reconocía el ganador, descendiente de familia de alpinistas.

Urko Valdivielso también hizo valer su experiencia, especialmente su conocimiento de un recorrido por el que ha transitado en numerosas ocasiones. “Me gusta mucho bajar, así que he ido guardando fuerzas durante todo el trazado para la bajada de 1600 metros que espera al final. Me ha salido bien la jugada”, explicó el bilbaíno terminó segundo (7h31’). También vasco, de Sopelana (Vizcaya) es el corredor que cerró el podio, Roberto Garay, que llegó muy aquejado por las altas temperaturas.

Entre las chicas, Ana Tauste se llevó una incontestable victoria con un tiempo de 8 horas, 48 minutos y 29 segundos, llevándose además el récord femenino por nada menos que 16 minutos. Con este triunfo la valenciana tacha una modalidad más de este Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets y solo le quedan ya dos para completar este repoker de pruebas: la más pequeña, la Vuelta al Molino de Cerler, y la más grande, el Gran Trail Aneto-Posets. “Estoy verdaderamente feliz, no tengo palabras en este momento. Era una carrera que intenté hacer el año pasado pero a la que finalmente por motivos de calendario no pude venir. Este año sí y he cumplido un sueño”, compartía Tauste.

Tras ella, la madrileña Maribel Martín fue segunda (10h 00’) y completó el podio Mónica Ferrer (10h 20’), de Teruel.