Vox apoyaría sin entrar un Gobierno de centroderecha en Aragón

El portavoz de Vox en las Cortes, David Arranz, ha asegurado este miércoles que su grupo apoyaría un gobierno de partidos de centroderecha sin formar parte de él.

Ese supuesto solo podría darse si la investidura del socialista Javier Lambán como presidente de Aragón no sale adelante y el PAR rompiera su acuerdo con el PSOE y decidiera sumar con el PP y Ciudadanos, como le piden desde ambos partidos.

La fecha de la investidura de Lambán se ha fijado para los días 30 y 31 de julio, pero Arranz ha advertido de que el acuerdo entre los grupos de la izquierda y el PAR no está cerrado y que el encaje de los aragonesistas es muy complicado, incluso de entender para sus votantes, y tendrá que hacer “malabarismos”.

Así, ha asegurado que su grupo, que en ningún caso apoyará un gobierno de izquierdas y que descarta una repetición de elecciones, se sitúa en la oposición, que será “leal”, y en el caso de que fracase la investidura de Lambán, apoyaría una alternativa de gobierno sin exigir entrar en él, aunque “sin cheques en blanco”.

“Vox no formaría parte de ese gobierno pero sí lo apoyaría por no tener un gobierno de izquierda con la extrema izquierda”, ha dicho Arranz, quien ha agregado que no es el momento de pedir nada a cambio, conscientes de la dificultad de pactar con PP, Cs y PAR, y después discutirían cada propuesta según sus planteamientos políticos.