Laura Laporta es una de las tres patas del exitoso banco de El 21, el bar y sala de conciertos de Huesca que se ha hecho un hueco de oro en el panorama nacional. Su rincón favorito, empero, lo marca la infancia. "Me quedo con el barrio de mis padres, Los Olivos; tiene mucho césped, y me encanta sentarme a ver pasar a la gente. Ahora vivo en el centro y lo echo de menos. Me gusta Huesca por la lentitud con la que todavía se vive aquí". A la hora de buscar una personalidad que le cause respeto, se decanta por Eva Naval, de Carita Bonita. "Es un descubrimiento de persona. Para el vermú me encanta Mi Bar, enfrente de la tienda en la que trabajo, Amichi. Dentro de unos años me encantaría comprobar que la juventud oscense tuviese más opciones: hay una edad entre 22 y 33 que está un poco perdida y no sabe bien hacia dónde tirar".