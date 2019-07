Hace este martes 50 años la misión espacial Apolo 11 era enviada a la Luna y días más tarde dos hombres la pisarían por primera vez en la historia de la humanidad. Ya en el 2019, la noche de este martes un eclipse lunar parcial podrá verse desde distintos puntos del panorama español entre las 22.00 y la 1.00, aunque a las 23.30 será cuando se visualice con todo su esplendor. En Aragón, los más amantes del mundo astronómico podrán acudir a diferentes espacios donde la Luna, seguro, brillará más que nunca.

1 Explanada del Planetario de Aragón (parque de Walqa, Huesca) Los jardines del Planetario de Aragón, en el Parque Tecnológico de Walqa acogen una observación con telescopios a partir de las 22.30 de la noche y durante toda la semana hay actos para conmemorar el 50 aniversario de la llegada a la Luna.

2 Arcos de las Salinas (Teruel) La localidad organizó una fiesta para el fin de semana pasado con motivo del 50 aniversario y aunque para este martes no tienen nada previsto, posee las condiciones idóneas para poder ver el eclipse y pasar una agradable velada.

3 Ermita de Nuestra Señora de La Alegría (Monzón) El Grupo Astronómico de Monzón (GAM) ha organizado una observación pública a partir de las 22.30h, en la ermita de la Alegría, donde montarán sus telescopios y darán las explicaciones oportunas sobre el eclipse lunar

4 Albergue de Aliaga (Teruel) El Albergue de Aliaga fue uno de los primeros alojamientos que consiguió el certificado de la fundación Starlight en Aragón. Desde allí se podrá observar el eclipse lunar con claridad.



5 Comarca Gúdar-Javalambre Además de Aliaga, la comarca del Gúdar-Javalambre presenta las mejores condiciones para disfrutar del eclipse según los expertos en la disciplina. Algunos lugares donde se verá bien serán, por ejemplo, Gúdar, Mora de Rubielos o Rubielos de Mora.

Los expertos aconsejan ver el eclipse en puntos altos y despejados, aunque que haya nubes o no se deja a la climatología. A diferencia del eclipse del año pasado, la Universidad de Zaragoza no ha habilitado este año telescopios en la plaza de San Francisco para observar el que tendrá lugar esta noche y que no se repetirá hasta 2022.