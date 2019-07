La DGA se opone a la nueva reclamación de otro minitrasvase para Cantabria

El Gobierno de Aragón ha mostrado su rechazo a la nueva reclamación de Cantabria de otro minitrasvase de cinco hectómetros cúbicos de la cuenca del Ebro para atender las necesidades de la ciudad de Santander. La polémica se ha reactivado esta semana tras la advertencia lanzada por el Ayuntamiento cántabro de que carecía de agua suficiente para garantizar el suministro, lo que llevó al Ejecutivo de coalición de regionalistas y socialistas a reiterar la petición de un minitrasvase desde el embalse del Ebro.

Los problemas de abastecimiento de agua de boca de Santander son estructurales y se cubrían hasta ahora sin polémicas con el trasvase recogido en el Plan Hidrológico Nacional, aprobado en 2001. Este mecanismo de solidaridad se ha utilizado por los gobiernos del PP y del PSOE con el fin de cubrir las situaciones de emergencia de la capital cántabra, para lo que se utilizaba la infraestructura existente, la del bitrasvase Ebro-Besaya, que se remonta a 1982.

El problema es que esta solución quedó anulada como consecuencia de un recurso de un colectivo ecologista al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Santander. Esta realidad obligó el año pasado, cuando se dio el siguiente periodo de sequía, a buscar una solución alternativa. Y para ello se planteó una cesión extraordinaria de 4,99 hectómetros cúbicos desde el embalse del Ebro, situado en Reinosa y dependiente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la del Cantábrico.

Como explicó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a este diario en abril, la tramitación se canceló porque las lluvias llegaron de nuevo y se despejó el desabastecimiento.

El problema se ha reproducido ahora y con ello la reclamación cántabra del minitrasvase por parte de su gobierno regional. No obstante, fuentes oficiales del Ministerio de Transición Ecológica señalaron este viernes que no tienen constancia de la solicitud y recordaron que se trabaja en una solución alternativa que no requiere ceder agua del Ebro. Y esta pasa por captar el recurso del embalse de Alsa, una infraestructura incluida en la Confederación del Cantábrico, gestionada de forma compartida con la empresa Viesgo-Repsol y que se construyó para atender las necesidades de suministro de las industrias de Torrelavega.

No obstante, tanto el consejero cántabro de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Manuel Gutiérrez, señalaron el martes que el abastecimiento a Santander desde el embalse de Alsa solo es una solución de emergencia mientras se tramita el citado ministrasvase anual de 5 hm3 del Ebro.

Comparecencia pública

De hecho, en una comparecencia pública señalaron que la petición del trasvase está "en trámite administrativo" porque se ha remitido a la Dirección General de Aguas tras haber obtenido el informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Al tratarse de una nueva concesión, el Ministerio tendría que elevar la preceptiva consulta al Gobierno de Aragón, pero por ahora no se ha recibido ningún tipo de notificación al respecto en el Pignatelli. La última se remonta al mes de marzo, cuando se gestionó la primera cesión, aunque la DGA no se llegó a pronunciar al requerir más información al Ministerio y comunicarle "por escrito" que se opondrían al citado minitrasvase.

Tampoco se ha cumplido el otro trámite preceptivo, que es poner en conocimiento de la junta de gobierno de la CHE de la tramitación de un ministrasvase, cuya autorización es potestad del Consejo de Ministros.

Fuentes oficiales de la DGA reiteraron este viernes su postura, aunque destacaron la voluntad ministerial de buscar una alternativa a la transferencia de recursos del Ebro. "Mantenemos un contacto constante con el Ministerio de Transición Ecológica para informarle y recordarle de la obligación del informe preceptivo que debería elaborar Aragón si se cursa de nuevo la cesión", señalaron antes de añadir que el Ministerio está siendo "respetuoso y leal" y les mantiene informados.