Quejas por esperas de más de siete horas en Urgencias de Traumatología en el Servet

El servicio de Urgencias de Traumatología el hospital Miguel Servet de Zaragoza vivió este lunes un nuevo episodio de saturación centrado en las largas esperas que tuvieron que esperar algunos pacientes, los considerados menos graves, hasta ser atendidos por un médico tras pasar el triaje inicial en el que se valora su situación. Algunos de ellos permanecieron más de siete horas.

"Yo he llegado con mi pareja a las once y media de la mañana y sabíamos que su caso no es urgente, pero nos hemos encontrado con personas mayores de 80 años que llevamos desde el punto de la mañana aguardando. Se han visto desbordados por el gran número de enfermos que estaban esperando. Nosotros incluso hemos intentado ceder nuestro turno pero no nos han dejado", denunció María José Saborit. Eran pasadas las 19.00 cuando salió del centro.

Fuentes oficiales del Servet reconocieron que el servicio sufrió este lunes una gran presión de usuarios, un buen número de ellos con dolencias que podrían ser vistas perfectamente en centros de salud. Asimismo explicaron que todo paciente, en cuanto entra a Urgencias, pasa por el triaje, donde se valora su gravedad hasta el 5 (el 1 es el más grave). De esta forma tienen preferencia aquellos con peor diagnóstico. Llega un momento en que si un paciente lleva esperando mucho es reevaluado para ver si su situación ha variado.

Otro de los usuarios que protestó fue David Vilar, que sobre las 14.40 acudió con su padre de 60 años que sufrió un accidente cuando circulaba en bicicleta por una de las carreteras de salida de María de Huerva y se cayó al suelo. "Mi padre ha sido atendido en el ambulatorio de María y lo han traído al Miguel Servet en ambulancia. En el informe pone que sufre contusiones en distintas partes del cuerpo y dolores en las costillas, pero no sabemos si tiene algo más grave porque se ha dado un golpe en la cabeza y el casco que llevaba ha quedado deformado", explicó. Eran las 19.45 cuando finalmente entró en consulta.

Atención al Paciente

Varios de los usuarios que trasladaron su malestar a este periódico por la situación vivida mostraron su intención de presentar quejas por lo ocurrido en el servicio de Atención al Paciente.

A diferencia de lo que suele ser habitual en Urgencias los lunes, la saturación se produjo en el área de Traumatología y no la del hospital General, donde se repiten este tipo de episodios. Desde el Servet quisieron dejar claro que no se ha producido ningún problema relacionado con el cierre de camas que se lleva a cabo en el periodo estival, ya que hasta el próximo día 15 no está previsto que se dejen plazas sin actividad en el edificio de la General y Traumatología.