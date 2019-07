Podemos rechaza que Escartín se reúna con Lambán y le invita a acudir a la comisión negociadora

La reunión entre el candidato del PSOE a la investidura, Javier Lambán, y el secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, queda aplazada, al menos por ahora. No ha gustado en el seno de la formación morada que el presidente en funciones pretenda ahora liderar la búsqueda de soluciones para alcanzar un acuerdo. "Nos ha parecido una falta de respeto para los equipos que estamos en las conversaciones", reprochó Marta de Santos, portavoz de Podemos-Aragón en las negociaciones, que dejó caer un "a no ser que quiera bombardear" el resultado.

Las quejas de los podemistas no se quedan ahí. No entienden que Lambán interfiriera el pasado viernes en su negociación "discreta" con el PSOE para que la opinión pública tenga claro su disposición a "sacrificarse" y para ofrecer a los podemistas "espacios de gestión" que estarían dirigidos por personas designadas directamente por ellos. La sorpresa en la formación morada fue mayúscula cuando por la tarde ningún socialista en la comisión negociadora les aclaró a qué se refería Lambán con eso de "espacios de gestión".

Los podemistas consideran que la negociación sigue encallada porque el PSOE aún no ha presentado "una propuesta concreta". Más que un intento por "desatascar" la situación, ven la invitación de Lambán a Escartín como "una falta de respeto" hacia los miembros de la comisión negociadora. De Santos también criticó que el socialista se dirija al secretario general y no a la candidata a la Presidencia y portavoz en las Cortes, Maru Díaz, a quien ella considera que resultaría más adecuada. En su opinión, Lambán intenta "saltarse las normas" y le recomienda que, si busca acercar posturas, no haga que los implicados se sientan "menospreciados".

Si no le gusta la comisión negociadora, invitó al secretario general del PSOE-Aragón a consensuar una nueva forma de comunicación o a que acuda a la comisión a explicar su propuesta. Las reuniones, que en las últimas sesiones se estaban desarrollando en un clima "agradable" y "a buen ritmo", no se han retomado desde el viernes. Fue De Santos la que transmitió este lunes la opinión de los podemistas a Darío Villagrasa, su interlocutor del PSOE en la comisión, tras los dos wasap que recibió Escartín el fin de semana y la llamada telefónica que recibió ayer de Lambán, a la que no respondió.

El Comité Autonómico de Podemos-Aragón validó el sábado a sus negociadores a "explorar" las posibilidades abiertas "sin ser subalternos del PAR". Para avanzar demandan conocer de primera mano cuál será el programa de gobierno y la estructura de la Administración que baraja el PSOE. De Santos planteó que el contenido programático emane de una negociación entre Podemos y PSOE tras conocer el contenido de los pactos que el PSOE ha rubricado con PAR, CHA e IU. Más complejo parece cerrar el organigrama administrativo, donde deberían figurar los "espacios de gestión" reservados a los podemistas y la organización por áreas. "El PSOE quiere separar la programación y el organigrama, pero no es posible. No solo interesan los sillones sino la importancia reservada para cada área", recalcó la exdiputada podemista.

El PSOE declinó responder ayer a la negativa de los podemistas a que Escartín acuda a la reunión con Lambán. El encuentro, con el que se buscaba acercar posturas para rubricar un acuerdo para la investidura y para la gobernabilidad, queda aparcado por el momento. Está previsto que el secretario de Organización del PSOE-Aragón,_Darío Villagrasa, informe este martes sobre cuál será la estrategia a aplicar tras la reunión de la comisión negociadora de su partido, de la que forman parte Juan Antonio Sánchez Quero, Antonio Cosculluela y Mayte Pérez, los secretarios provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Aunque Lambán ya ha sido designado candidato a la investidura, el presidente de las Cortes, Javier Sada, debe fijar la fecha del debate. El socialista cuenta con 27 votos asegurados (24 del PSOE y 3 del PAR) y cuatro muy probables (3 de CHA y 1 de IU), pendientes del sí de las bases de los dos partidos. Son imprescindibles, a pesar de ello, los cinco votos de Podemos para que la investidura salga adelante tanto en primera como en segunda vuelta.