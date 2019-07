Aragón vuelve a ser este verano un gran plató de cine

El castillo de Loarre, Albarracín, el palacio de la Aljafería, el desierto de los Monegros, el Matarraña, Ordesa o cualquier otro punto de los Pirineos. Son tantos los atractivos, que Aragón es cada vez más tierra de cine. Hasta las grandes superproducciones recalan en nuestra tierra. ¿La última sorpresa? 'Spider Man, Lejos de casa', que se estrenó el viernes pasado, con el superhéroe tratando de salvar a una Europa destruida en el pueblo viejo de Belchite.

El encanto del territorio aragonés atrae a numerosos equipos de rodaje. La variedad de paisajes, las excelentes localizaciones y las facilidades que ofrece la Aragón Film Commission no pasan desapercibidas para las productoras.

Dos nuevas producciones seguirán reforzando este verano ese extraordinario idilio de Aragón con el cine y convertirán en los próximos meses a nuestra Comunidad en un gran plató de cine. Hoy mismo comienza a rodarse en la capital aragonesa la película 'Las niñas', de la directora zaragozana Pilar Palomero y que está producida por Inicia Films, responsable de la aclamada 'Verano del 93', y por Bteam Pictures.

Salvo por unas pequeñas escenas en Lérida, el rodaje se llevará a cabo por entero en Zaragoza. “No me imaginaba rodar la cinta en otro lugar. La historia no sería la misma si no discurriera en esta ciudad”, explica su directora, Pilar Palomero.

Su “máxima ilusión” era estrenarse con un largo en la que es su ciudad. “Me empeñé muchísimo, porque aunque, la industria aragonesa está creciendo, sigue siendo más sencilllo rodar en Madrid o en Barcelona. Pero sentía que tenía que ser aquí y afortunadamente los productores me apoyaron”, insiste.

El Instituto Miguel Servet es uno de los escenarios elegidos para grabar parte de la historia, que transitará también por el parque José Antonio Labordeta, el paseo de Ruiseñores y otros rincones junto al río Huerva.

“Gracias a un equipo maravilloso de arte, vestuario y maquillaje”, la ciudad viajará en el tiempo hasta el año 92. “Vamos a cuidar al máximo todos los detalles”, explica Palomero, "para ambientar la ciudad en esa época y de acuerdo a nuestros propios recuerdos de entonces".

La cinta, comenta, es “un retrato de la educación que recibieron muchas mujeres, que ahora son ya adultas, como las de mi propia generación, que rondamos los 40 años” y trata de reflejar “las contradicciones del paso a la vida adulta”.

La protagonista es una niña de 11 años, Celia, la misma edad que la directora tenía en 1992. “Aunque no es una cinta autobiográfica”, aclara.

Y será también una niña zaragozana, Andrea Fandos, que ya actuó en 'La comulganta', quien interprete el papel después de los multitudinarios castings que se llevaron a cabo en la capital aragonesa a partir de enero. Al final, todas las niñas son aragonesas y “para la gran mayoría, será su primera experiencia como actrices”. La vinculación de la película a Aragón se nota también en la elección del ayudante de dirección, Ignacio Lasierra, y la fotógrafa Carmen Arbués.

La película tiene un presupuesto de un millón de euros y cuenta con el apoyo de RTVE y de la Televisión autonómica de Aragón. Está previsto que el rodaje se extienda una seis semanas y su directora se deshace en elogios hacia la Aragon Film Commission, que ha colaborado con la selección de localizaciones y ha gestionado permisos para facilitar las grabaciones.

Inspirada en una historia real

No será la única película que se grabe en Aragón este verano. A finales de mes, desembarcará en Caspe el equipo de 'Uno para todos', el segundo largometraje del pamplonés David Ilundain, tras la renombrada 'B de Bárcenas'. El rodaje ha arrancado ya en la localidad barcelonesa de Arenys de Munt y llegará en unas semanas al Bajo Aragón.

Allí, en uno de los colegios de la localidad, se desarrollará gran parte de la acción que narra la cinta, inspirada en la historia real de un profesor interino aragonés que tiene que reintegrar en el aula a un alumno de Primaria enfermo. Aunque la ficción ha variado un poco la historia y le ha añadido ciertas dosis de dramatismo, con unos compañeros bastante reticentes a la vuelta del chaval.

En el reparto, también hay presencia aragonesa. La actriz zaragozana Ana Labordeta cuenta con un papel en la cinta, que protagoniza David Verdaguer, Goya al mejor actor de reparto por su participación en 'Verano 1993'.

En este caso, la producción es también de Inicia films, junto a Fasten films, A contracorriente Films, bolo Audiovisual, Amalur AIE y Uno para Todos AIE. Su estreno está previsto para el próximo año.