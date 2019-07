Michael Golden y Nati Cañada, premios HERALDO; Alfonso Soláns, premio HENNEO

Michael Golden, vicepresidente de ‘The New York Times’, y la pintora aragonesa Nati Cañada han sido distinguidos con los Premios HERALDO de 2019. Los galardones, que concede anualmente este periódico, serán entregados en el transcurso de una cena que se celebrará el 19 de septiembre, fecha en la que el diario celebrará un nuevo aniversario de su fundación (que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1895).

El acto se desarrollará, como viene siendo habitual desde la creación de los premios, en la planta de impresión del periódico en Villanueva de Gállego, en una gala que contará con la presencia de autoridades y representantes institucionales de todos los sectores de la sociedad aragonesa.

El Premio HENNEO, en su tercera edición, ha recaído este año en Alfonso Soláns, presidente de Pikolin. En la primera edición lo recibió Alain Rousset, presidente de la región francesa de Nueva Aquitania; y el año pasado fue para Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada vasca. El Premio HENNEO se creó en 2017 para distinguir a alguien, español o extranjero, que se haya destacado en la proyección de Aragón en el mundo o en la defensa de los derechos humanos. Soláns es un claro ejemplo de cómo la empresa familiar (Pikolin la creó su padre, y en ella están ya trabajando sus hijos) puede derribar las fronteras y conquistar el mundo. Hoy, Pikolin vende 1,8 millones de colchones anuales en tres continentes.

El Premio Antonio Mompeón Motos de periodismo, que honra la memoria de quien fuera máximo responsable de HERALDO DE ARAGON en la primera mitad del siglo XX, ha recaído este año en Michael Golden, vicepresidente de la sociedad editora de ‘The New York Times’.

Golden, nacido en Chattanooga, Tennessee, es una de las figuras clave del periodismo norteamericano en las últimas décadas. Fue nombrado vicepresidente de The New York Times Company y elegido miembro del Consejo de Administración de la empresa en 1997. Entre 2009 y 2012 fue presidente y director general de The New York Times Company Regional Media Group. Fue editor del ‘International Herald Tribune’ de 2003 a 2008 y vicepresidente senior de Times Company de 1997 a 2004.

Presidente de la junta directiva del Centro Internacional de Periodistas, entre 2017 y 2019 ha sido presidente de la junta directiva de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores, cargo en el que le ha sucedido Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de HENNEO.

Una larga trayectoria artística

El Premio a los Valores Humanos y el Conocimiento fue creado por HERALDO para galardonar cada año a un aragonés, o a una institución aragonesa, que se haya distinguido especialmente por su personalidad y por su contribución a la mejora social o cultural de sus conciudadanos. Este año reconoce a la pintora Nati Cañada, una de las mejores retratistas europeas de las últimas décadas, ante la que han posado desde Raphael a Plácido Domingo, pasando por el Rey Juan Carlos o varios presidentes europeos.