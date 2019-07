Vox rechaza la investidura de Lambán y hará oposición con "vehemencia" y "buenas formas"

Vox votará contra la investidura del socialista Javier Lambán como presidente de la Comunidad autónoma, según ha manifestado este miércoles el presidente de su grupo parlamentario autonómico, Santiago Morón, a lo que el portavoz, David Arranz, ha añadido que harán oposición con "vehemencia" y "buenas formas".

Ambos se han entrevistado con el presidente de las Cortes autonómicas, Javier Sada, dentro de la ronda de consultas para proponer un candidato a la investidura. Vox espera que concluyan las negociaciones para "empezar a hacer, de verdad, política y dedicarnos a nuestra obligación", ha dicho el portavoz.

Arranz ha señalado que "se están dilatando las negociaciones" y que "debemos dar respuesta a los problemas que están preocupando a la sociedad", mencionando los tres fallecidos este martes en el accidente laboral de Paniza (Zaragoza), el camionero fallecido en Pedrola (Zaragoza) también este martes y los 'mena'.

"Nuestro sitio es hacer una oposición formal, correcta, con firmeza, pero respetando todas las buenas formas", ha continuado el portavoz.

Santiago Morón ha aseverado que "no apoyaremos la investidura de Lambán por razones de programa" ya que "no estamos alineados con el programa del PSOE", aclarando que Vox no contempla la abstención.