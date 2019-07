Soro sostiene que el acuerdo PSOE-CHA para la investidura está casi cerrado

El presidente de CHA, José Luis Soro, ha asegurado que el acuerdo que su formación ha firmado con el PSOE para apoyar la investidura del socialista Javier Lambán está “prácticamente cerrado” y ha animado al PAR y al resto de partidos de la izquierda a “cooperar” para garantizar la “gobernabilidad” en Aragón.

Soro se ha reunido este miércoles con el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, dentro de la ronda de contactos que éste está manteniendo con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón.

En este encuentro, Soro ha trasladado a Sada el apoyo de CHA al socialista Javier Lambán, tal y como acordó el último comité nacional de la formación aragonesista, entre otras cuestiones, porque ésta es la “única solución” para evitar un gobierno de derechas, ha precisado.

Pero, al mismo tiempo, ha señalado que es consciente de que la suma de estos cinco partidos políticos (PSOE, PAR, Podemos, CHA e IU) exige “grandes dosis de responsabilidad” y que todos piensen en la ciudadanía, y dejen a un lado los "tacticismos políticos".

“Tenemos que evitar nuevas elecciones, sería un fracaso y la gente no lo entendería", ha subrayado.

Con este planteamiento, y una vez descartada la presencia de Ciudadanos en el Gobierno por su veto al PSOE, CHA inició negociaciones para alcanzar un acuerdo de investidura que, según Soro, está prácticamente cerrado y que contempla cincuenta medidas.

Soro no ha aclarado si este documento contradice alguna de las medidas del acuerdo suscrito entre el PSOE y el PAR tras las elecciones, y que evitó que fructificara un posible Gobierno de derechas en Aragón.

Este acuerdo entre el PSOE y CHA es una “actualización” del firmado para la investidura de Lambán hace cuatro años, ha aclarado Soro, quien en todo momento ha desvinculado el apoyo a la investidura de una posible entrada de CHA al Gobierno autonómico.

En este sentido, ha insistido en que hasta el momento no han hablado de la conformación de ese futuro Ejecutivo, porque, a su juicio, ahora no toca. “Lo importante no ha sido hablar de sillones, sino de proyectos políticos que cierran la puerta a la ulturaderecha”, ha manifestado.

Por ello, sobre la posición de los partidos de izquierda, y en concreto de Podemos, ha apuntado que es el momento de ser “maduros” y “responsables” para acordar las prioridades de un Gobierno sin “injerencias de fuera” y tomando las decisiones desde Aragón.

“Vamos a apoyar la investidura de Lambán, no hay alternativa”, ha concluido Soro, quien ha recalcado que después, una vez investido el presidente, tocará hablar de Gobierno.