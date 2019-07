Lambán zanja cualquier posibilidad de que Podemos entre en un gobierno PSOE-PAR

Las negociaciones para que el socialista Javier Lambán siga al frente del Gobierno de Aragón se complican conforme pasan los días. El presidente en funciones se mostró ayer categórico a la hora de descartar cualquier posibilidad de que Podemos se sume a un gobierno PSOE-PAR por la negativa de sus socios aragonesistas, mientras que en la formación morada fueron firmes a la hora de exigir consejerías para dar su decisivo respaldo a la investidura.

Tras las dos reuniones fallidas de la semana pasada, los líderes de PSOE y Podemos fijaron públicamente su posición respecto a las negociaciones. Al punto de la mañana, en Radio Zaragoza, Javier Lambán no dejó lugar a la duda y achacó todo a sus socios de coalición: "El PAR no asume la presencia en el consejo de gobierno de un representante de Podemos. Esa posibilidad está absolutamente descartada".

El líder socialista tampoco quiso cerrarse a un acuerdo con la formación morada, que ya le garantizó la investidura hace cuatro años, y apuntó la posibilidad de darle "visibilidad", sin concretar si esto pasaría por cederles puestos de segundo nivel, como son las direcciones generales y la presidencia de sociedades públicas. A esta misma fórmula ha recurrido sin éxito Pedro Sánchez en Madrid para intentar asegurar el voto de Podemos y continuar en La Moncloa.

NOTICIAS RELACIONADAS Escartín asegura que su formación no está pidiendo a Lambán entrar en el Gobierno

Javier Lambán sí recriminó que a diferencia del resto de la izquierda, la formación morada esté "exigiendo, incluso públicamente" que se les traslade una "oferta de puestos y cargos", algo que, reiteró, "no es procedente en estos momentos". Y para poner aún más en evidencia "la metodología" de negociación de Podemos, apuntó que tanto el PAR como CHA e IU se han circunscrito a pactar en el primer caso y a plantear en los otros dos acuerdos programáticos, sin entrar a hablar de sillones.

El presidente en funciones defendió que los votos decisivos y los que abren realmente la puerta a hacer políticas progresistas son los del PAR, puesto que optó por un gobierno de "centralidad, transversalidad y moderado" y no sumarse a PP y Ciudadanos y depender del voto de Vox.

Esto le llevó a hacer un llamamiento a la responsabilidad, dado que si Podemos se cierra en banda solo cabría unas nuevas elecciones o que se explorase la posibilidad de un ejecutivo de derechas. Por si fuera poco, aludió a los importantes fichajes de empresas que están en juego, que demandan estabilidad para cerrar las operaciones.

Y lo que descartó también fue la posibilidad de sumar a Ciudadanos, no por su voluntad, sino por el "sonoro portazo" que el partido de Albert Rivera le dio tras las elecciones del 26-M.

Tres consejerías por cinco votos

Fuentes de la negociación apuntaron a que el asesor fichado por Podemos-Aragón, el ex secretario político del partido en Castilla-La Mancha, Francisco Gil, les llegó a exigir en la reunión del viernes tres consejerías a cambio del voto de investidura a Lambán. El problema es que el sector crítico, que ha tomado fuerza tras el varapalo que supuso caer de 14 a 5 diputados, no quiere ni oír hablar de formar parte de un gobierno PSOE-PAR y cualquier decisión al respecto deberá pasar por la asamblea.

NOTICIAS RELACIONADAS Lambán llama a la "responsabilidad" a los partidos de izquierda para tener un Gobierno centrado y transversal

El secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, no tardó ayer en responder, para lo que aprovechó la toma de posesión en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), en la que coincidió con Lambán y la plana mayor socialista. Ante los periodistas, insistió en negociar "sin vetos y sin miedos" y advirtió de que no están dispuestos en ningún caso a dar "gratis" una investidura para que haya "un gobierno en la oscuridad del PSOE y el PAR". Así, apuntó que no solo están pidiendo "sillones" y remarcó que un ejecutivo no se "regala" sino que "se negocia, pacta y acuerda". Y añadió: "Eso es lo que estamos planteando y es el PSOE el que tiene que dar pasos en esa dirección".

Escartín tampoco entró a valorar si la exigencia de estar "lo más cerca posible de la gestión" pasa por ocupar consejerías o direcciones generales. En este sentido, abogó públicamente por la discreción, mientras el presidentes de las Cortes, Javier Sada, reiteraba también en la DPZ que la cuenta atrás empezará el jueves con la designación del candidato a la investidura.