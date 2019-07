Una de cada cinco familias aragonesas no puede permitirse una semana de vacaciones

Mientras unos hacen maletas y otros buscan chollos de última hora, muchos aragoneses no saldrán de su casa este verano. Una de cada cinco familias aragonesas no puede permitirse al menos una semana de vacaciones al año. Concretamente el 21,2% de los hogares no tienen medios suficientes para hacer un viaje de siete días, según los datos de la Encuesta de condiciones de vida, publicados por el INE la semana pasada.

La Encuesta de condiciones de vida refleja que la situación económica de los hogares aragoneses ha mejorado en los últimos años. En 2018 el 21,2% de las familias no podían permitirse una semana de vacaciones, mientras que en 2017 fueron el 23,6%, y en 2016 el 29,9%. Los peores datos se registraron 2013 y 2014, cuando más de un tercio de las familias aragonesas no pudieron pagarse unas vacaciones.

La situación económica de los hogares aragoneses es mejor que la media nacional. En España, el 34,2% de los hogares no puede permitirse una semana de vacaciones. Las comunidades con mayores dificultades son Andalucía, Extremadura, Galicia, Cantabria y Ceuta, donde las vacaciones son un lujo inasumible para casi la mitad de la población.

Pese a esta mejora económica de los hogares que refleja el INE, casi el 30% de las familias aragonesas no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Además, el 4,2% no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; el 3,3% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.) en los últimos 12 meses; el 2,2% no puede disponer de un coche; el 2,1% no puede comprar un ordenador, y el 0,6% no puede permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días.

El ingreso medio en 2018 fue de 11.990 euros por persona en Aragón, prácticamente en la media nacional y ligeramente inferior al año anterior (12.110 euros por persona en 2017). La comunidades con ingresos medios por persona más altos son Navarra (13.585 euros), Madrid e Islas Baleares. En el otro extremos, los hogares con ingresos medios más bajos están en Extremadura (8.503 euros por persona), Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha.

La piscina, alternativa de ocio en casa

Tener trabajo no es garantía de bienestar económico en los hogares. Muchas personas con empleo no pueden permitirse pagar unas vacaciones. Como Cristina, zaragozana con un hijo de 12 años. "Normalmente me quedo en Zaragoza todo el verano. El chico va a algún campamento y el resto del tiempo, a la piscina. He empezado a trabajar hace poco a media jornada en un supermercado. No me correspondan ya vacaciones, pero con un sueldo de 400 euros tampoco podemos permitirnos un viaje", señala.

Las piscinas municipales se convierten en una de las principales alternativas de ocio para los que veranean en su propia ciudad. Zaragoza cuenta con 22 piscinas municipales (21 este verano por el las obras en la Hípica). El abono de temporada cuesta 77 euros para adultos, 46.30 para jóvenes y niños entre 6 y 18 años, y 35 euros para pensionistas. Además, para las personas perceptoras del IAI o de ayudas de urgente necesidad, estas tarifas se reducen a la mitad. El año pasado se vendieron cerca de 3.000 abonos de temporada para las piscinas municipales de Zaragoza.