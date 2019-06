Educación reclama 800.000 euros a 15 colegios de Aragón por los superávits de sus comedores

Una quincena de colegios de Aragón con personal propio de cocina, la mayoría de Huesca, han recibido órdenes de Educación para que ingresen los elevados superávits que han ido acumulando en los últimos años al ahorrarse los sueldos de los cocineros y auxiliares, que paga el Departamento. En total, tienen que devolver 800.000 euros que la DGA destinará a otros centros.

La medida ha provocado malestar en dos colegios de la ciudad de Huesca, el Pío XII y el Juan XXIII. El primero ha presentado alegaciones por obligarle a reintegrar un remanente de 72.000 euros al Centro Aragonés de Recursos de Educación Intercultural (Carei) ya que "compromete nuestro plan de inversiones en reformas y equipamientos", criticó el director, Isidro Garrido. Y es que aseguró que en años anteriores les autorizaron destinar parte de este superávit a mejoras.

También la ampa del Juan XXIII expresó su "descontento" por no poder reinvertir los 80.000 euros que ahora reclama la DGA (74.000 para el Carei y 6.000 para que el Centro Rural de Innovación Educativa de Benabarre pague sus deudas con proveedores por falta de liquidez). Denuncian que las condiciones del centro, con 50 años de antigüedad, "rayan la salubridad", y señalan que ya que el colegio asume los gastos de personal extra del comedor y de los alumnos transportados o del cambio de calderas, Educación debería acometer las obras reivindicadas.

Desde la DGA replicaron que con esta acción no se les quita dinero a los centros, porque son cantidades que acumulan pero que están inmovilizadas ya que no son ingresos generados por su actividad. "Es un dinero que ha sido previamente aportado por la Administración y por eso está retenido. Y ahora se trata de liberarlo para la gestión ordinaria del Departamento". E insistieron en que estos 800.000 euros "en ningún caso van a salir del sistema".

Educación también negó que los colegios estuvieran autorizados a acometer obras con estos remanentes, asegurando que para ello cuentan con ayudas del Servicio Provincial y los ayuntamientos. Por último, subrayaron que los centros afectados están haciendo los ingresos "con normalidad" y que no han recibido "ninguna queja". "A partir de ahora se operará así porque el sistema tiene que ser equitativo: no puede haber centros de primera porque Educación costee parte de sus gastos y en otros no", anunciaron.