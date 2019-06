Ventiladores casi agotados y el "boom" de los aires acondicionados para sobrellevar la ola de calor

Los aragoneses sabían lo que se les venía encima con la ola de calor (que, aunque parezca mentira, empieza este miércoles) con temperaturas superando los 41 grados y, algunos de ellos, sin un aparato de refrigeración en sus hogares que, al menos, ayude algo a sobrellevarla. Esta situación ha provocado que en lo que va de semana los ciudadanos hayan arrasado con los ventiladores y aires acondicionados en los comercios de venta de electrodomésticos, tal como han explicado desde una de las tiendas Paymar de la capital aragonesa.

"En lo que va de semana se ha producido un gran incremento en las ventas porque los clientes no han sido previsores y han acudido en masa cuando han empezado a ver que hacía muchísimo calor. Prácticamente ya no nos quedan ventiladores y recibimos los aparatos hace escasos días. La gente quiere algo que le quite el calor rápido y el ventilador no conlleva una instalación como el aire acondicionado así que son muchos los que apuestan por este aparato", han reconocido desde Paymar.

Una situación similar se han encontrado en Electrodomésticos Navasola en Huesca donde este martes vendieron unos 25 aparatos de refrigeración (10-12 ventiladores, 2 aires acondicionados de instalación y otros dos portátiles). Estos últimos, conocidos como pingüinos "están siendo muy demandados este año", tal como aseguraba el responsable del comercio. "Los ventiladores simplemente mueven el aire caliente, pero no enfrían y los aires acondicionados requieren una instalación previa, es decir, no es llegar y tener tu casa fría, por lo que los portátiles son una buena opción algo más económica (cuestan una media de unos 250 euros, aproximadamente).

En una de las tiendas de Electrodomésticos Europa de Zaragoza, "el aire acondicionado siempre es el rey". "Sí que es cierto que requiere instalación y el comprador tarda un poco más en disfrutar de él, pero es un aparato muy demandado", ha explicado esta mañana uno de los responsables. Por su parte, los técnicos de mantenimiento de los aires acondicionados también empiezan a notar estos días más llamadas en su teléfono móvil. "Hay mucha gente que no encendía el aparato desde el verano del año pasado y que ahora ha notado que no enfría tanto o que algo va mal en su funcionamiento. Es un comportamiento lógico porque si no hace calor para qué vas a encenderlo, pero realmente hay que hacer comprobaciones previas para ver si funciona correctamente", han explicado desde una empresa de mantenimiento zaragozana.

En Zaragoza, como en El Cairo

El humor es uno de los mejores remedios para sobrellevar casi todo, incluida esta ola de calor. Así lo demostraba un usuario de Twitter que comparaba las temperaturas registradas esta semana en Zaragoza con las de ciudades con clima desértico como Dubai o El Cairo.

El calor también ha influido en la celebración de los festivales que acogerá la capital aragonesa estos días. Uno de ellos es el festival Trayectos que se ha visto obligado a modificar su programa ante las altas temperaturas que llegan. Así, por ejemplo los actos de este viernes y este sábado (que estaban previstos en unas horas entre las 18.00 y las 19.00) se han retrasado para las 21.30 o 22.00, tal como se puede consultar en su página web.

El "problema" de esta ola de calor, más allá de que se alcancen temperaturas muy altas, es que "será muy prolongada en el tiempo", tal como ha explicado el delegado de Aemet en Aragón, Rafael Requena. Así, todavía quedan, como mínimo "4 o 5 días más de mucho calor", ha asegurado. Por el momento, las temperaturas de este miércoles y hasta el viernes son las siguientes. La primera ola de calor del verano ha llegado.