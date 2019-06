Fútbol gaélico en Aragón: ha llegado para quedarse

¿Alguna vez ha oído hablar del fútbol gaélico? Se trata de un deporte de equipo que se juega fundamentalmente en Irlanda y que se basa en una mezcla de varias disciplinas deportivas. Un juego basado en la habilidad y la intuición, como explican quienes los practican en Aragón.

Zaragoza, desde el año 2016 cuenta con un equipo de gaélico, Zaragoza GAA (Asociación Gaélica Atlética), fundado por varios irlandeses e ingleses residentes en Aragón entre los que se encuentra Tim Wooldridge, profesor de inglés de 27 años y originario de Reino Unido. “Llegué aquí hace tres años con la intención de aprender español y para aprovechar un estilo de vida distinto. Es la ciudad perfecta porque no hay muchos hablantes de inglés y tenía que practicar el idioma”, explica.

En sus propias palabras, este deporte, que goza de gran éxito en Irlanda, es una mezcla de “fútbol, rugby y balonmano, dado que permite el uso de las manos, los pies y que la pelota se tiene que rebotar también”, asegura. “Es un poco más físico que el fútbol, aunque no tanto como el rugby, y las porterías parecen como las que se usa para el rugby”, añade.

En cuanto a las peculiaridades del juego, durante cada partido se han de marcar un total de tres pintos para conseguir un gol, que puede conseguirse cuando el balón entra en la portería –como en el fútbol- o tirando la pelota por encima de la portería. “En este deporte también contamos con la figura del portero, por ejemplo”, añade Wooldridge.

Pero, ¿cuáles son los atributos que ha de tener un buen jugador de gaélico? En su opinión, se trata de una combinación entre rapidez, agilidad, fuerza, habilidad con las manos y los pies, y, sobre todo, resistencia. “El mismo año que llegué yo, se formó el equipo de la mano de un grupo de irlandeses que residían aquí”, explica.

Aunque reconoce que nunca antes lo había practicado –ni siquiera visto un partido-, enseguida sintió curiosidad por jugar un partido. “Hay mucha gente que viene por mera curiosidad o con el objetivo de practicar el idioma y se acaba quedando porque le encanta”, asevera. En la actualidad, cuentan con más de 20 jugadores, entre los que se encuentran varios irlandeses e ingleses, un holandés y algunos zaragozanos. “Hemos tenido jugadores llegados de todas partes del mundo, como Argentina, Sudáfrica Y Australia”, indica.

En cuanto al calendario de juego, cada año se disputan tres torneos en la liga de Gaélico, que tienen lugar en Barcelona, Madrid y Valencia. “Destacaría el buen ambiente que se crea siempre, ya que se puede ser competitivos en el campo pero al acabar siempre vamos juntos a tomar unas cervezas”, concluye.

Además, en el equipo cuentan con varias mujeres. “La forma de jugar es diferente, los equipos femeninos juegan 7 contra 7 mientras que los masculinos juegan 11 contra 11”, añade Wooldridge.

Cosa de mujeres

En sus filas, el equipo Zaragoza GAA cuenta con varias mujeres, como es el caso de la zaragozana Beatriz Genzor, profesora de inglés de 26 años. “Aunque viví en Irlanda entre 2012 y 2013, reconozco que no escuché mucho sobre este deporte. Cuando montaron el equipo decidí probar y desde enero de 2017 no lo he dejado”, explica.

“La verdad es que al principio fue un poco raro ya que la mezcla de tantas disciplinas es compleja pero supone un reto constante y nunca se deja de aprender algo nuevo”, opina Genzor, que asegura que las puertas del equipo están abiertas a todos aquellos que quieran probar un deporte alternativo.