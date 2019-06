'Big data' para el fin de curso de IAMZ

'Técnicas y aplicaciones de Big Data en el sistema agroalimentario’ es el curso avanzado para profesionales que se ha impartido durante esta semana en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-Ciheam) del 17 al 21 de junio, y que ha servido para cerrar el curso académico.

Esta formación fue impartida por especialistas internacionales de centros como Icarda (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) o la Universidad de Newcastle, así como por profesionales de centros tecnológicos y empresas multinacionales como Eurecat, John Deere, Carrefour o Bayer. Los alumnos de la formación proceden de países del entorno del Mediterráneo, así como de otras zonas del mundo.

En los últimos años, el volumen de datos generados y la proliferación de nuevas fuentes de información de orígenes heterogéneos se ha multiplicado y sigue creciendo a ritmos muy elevados. La extracción de conocimiento de estas fuentes es clave para una mejor diferenciación y penetración en los mercados gracias a, entre otras razones, a una mejor gestión y uso de los recursos. Metodologías de análisis como el Aprendizaje Automático (Machine Learning) u otras aproximaciones de la Inteligencia Artificial y de la analítica clásica permiten la generación de nuevas oportunidades de negocio para el desarrollo y optimización de las empresas y explotaciones agrícolas y ganaderas. El curso pretende profundizar en los métodos y arquitecturas usadas en ‘big data’ y estudiar las herramientas y técnicas de análisis e inteligencia artificial para incrementar la productividad de las organizaciones, tanto las tradicionales como las más novedosas. Además, se han abordado nuevos productos, servicios y roles, y se han expuesto casos de éxito desarrollados en entornos reales. "Todo ello enfocado hacia la optimización de las explotaciones y la mejora del medio ambiente", explica Xavier Domingo, coordinador del Comité Científico del curso.

"Las grandes empresas ya trabajan en esto y lo rentabilizan, las medianas empiezan a acceder y comienzan a ser más competitivas. La clave está en cómo lograr que los pequeños productores lleguen a estas tecnologías y se beneficien de ellas. La digitalización hace accesibles estas tecnologías de manera global y lo cierto es que es necesario gestionar el cambio. Hay pequeños productores reticentes y hay que acompañarles", añade Domingo.

Estas reticencias se deben, a su juicio, a varios factores: "En primer lugar, el asunto generacional. Es necesario formar a estas personas que no están habituadas al uso de estas tecnologías. En segundo, al coste de estas nuevas herramientas". Por eso, Xavier Domingo reivindica "un apoyo económico ya que estas tecnologías no son precisamente baratas y para los productores pequeños suponen un esfuerzo económico, tanto en su implantación como en su explotación".

"Sin embargo, permiten manejar cualquier tipo de datos: desde las temperaturas y humedades de las granjas, hasta el estado de las maquinarias, pasando por históricos de errores, gestión de clientes… Puedo tener información de mis proveedores que me permiten saber cómo tengo que alimentar mi ganado y optimizar su crecimiento", explica el coordinador del Comité Científico del curso, para quien todo ello favorece la optimización y rentabilidad de las explotaciones.

Durante este curso también se han expuesto ejemplos del uso de ‘big data’ al otro lado de la cadena. Es decir, el de la distribución. Así, los asistentes han podido conocer el modelo de Carrefour. El responsable de la sección de Arquitectura de Big Data, Sergio Melero, ha explicado uno de los ejemplos que esta tecnología permite, que es "la captura de la venta de las tiendas en tiempo real. Cuatro o cinco segundos después de que el cliente salga de la línea de cajas, podemos tener los datos de esa venta y disparar eventos en función de sus preferencias. Por ejemplo, cupones u ofertas de financiación".

50 años de IAMZ

EI Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza, que celebra este año su 50 aniversario, es uno de los cuatro institutos que forman el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (Ciheam), con sede en París, junto con los institutos de Bari (Italia), Montpellier (Francia) y Chania (Grecia). Se financia con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y con recursos propios.

En este medio siglo de andadura, el IAMZ ha formado a más de 15.000 líderes en el sector de la agroalimentación, en su mayor parte procedentes del sur de Europa y el norte de África y Latinoamérica; ha impartido más de 400 cursos avanzados en los que ha invitado a más de 1.000 profesores y expertos en cada materia venidos de universidades y centros de referencia de todo el mundo y ha otorgado 6.700 becas. Además, ha establecido acuerdos con más de 60 organizaciones nacionales e internacionales y ha participado en más de 40 proyectos y redes de investigación.

