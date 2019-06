Los festivales que no te puedes perder este sábado 29 de junio

Continúa la oferta de festivales de lo más variado por toda la geografía aragonesa. Como novedad este año, el I Pica Rock Solidario, en Zaragoza, que reúne a estrellas rockera como Tako, Pedro Botero o Endiscordia. También reabre la azotea del Pablo Serrano como escenario de conciertos y continúa en Barbastro el Polifonik Sound.

I Pica Rock Solidario (Zaragoza)

10.00 y 16.00. A lo largo de toda la jornada, distintos conciertos y actividades, todos en beneficio de la Asociación Motorista PICA, que lucha contra los abusos a la infancia. A partir de las 19.00 participarán, entre otros, Tako, Pedro Botero, Black Ice, Neon Delta y Endiscordia.

II Azotea de Estrellas (Zaragoza)

12.00. IAACC Pablo Serrano. Concierto de Effe.

Consulta toda la programación de la Azotea de Estrellas

Festival Noches de Calor (Zaragoza)

21.00. Hotel Gran Vía de Zaragoza. Concierto de Álex Hyde.

Festival Trayectos (Zaragoza)

19.30. Plaza de San Bruno. 'Zoochosis', a cargo de Dinamiqa.

20.00. Fuente de la Hispanidad de Zaragoza. 'Pinkfish', a cargo de Ana Borrosa.

20.35. C.S.C. Luis Buñuel. 'Don't Kiss', a cargo de Fabio Liberti. A las 20.50, '¡Verbena!'.

Polifonik Sound 2019 (Barbastro)

01.15. Escenario Somontano Guara. Second.

23.45. Escenario Somontano Guara. Carolina Durante.

12.15. Escenario Bodega El Grillo y La Luna. Marlango.

02.45. Escenario Somontano Guara. Full.

22.45. Escenario Ambar. Cupido.

19.55. Escenario Ambar. Alondra Bentley.

14.15. Escenario Terraza Turmeón. Sidonie Djs.

04.15. Escenario Somontano Guara. We Are Not Dj's.

21.00. Escenario Ambar. Maryland.

21.50. Escenario Somontano Guara. Nixon.

18.50. Escenario Ambar. Basanta.

00.30. Escenario Ambar. Alex Curreya.

16.45. Escenario Terraza Turmeón. Oddysseyy Dj.

13.30. Escenario Terraza Turmeón. Unoodos Djs.

15.45. Escenario Terraza Turmeón. Zoe.

16.45. Escenario Terraza Turmeón. Eleven Dj.

12.45. Escenario Terraza Turmeón. Ja! Dj.

10.50. Escenario Bodega El Grillo y La Luna. Gonzalo Revilla.

Consulta la programación del Polifonik Sound

Estoesloquehay2019 (Belver de Cinca)

12.00-19.00, plaza de Santa Ana y piscinas de Belver de Cinca; 00.30, plaza Mayor. 'Melocotomía con chico trópico'.

20.00. Plaza de Santa Ana. Peliagudo Arte y Circo.

23.00. Plaza mayor. The Dawlins.

Consulta la programación de Estoesloquehay 2019

Ases del Barrio (Zaragoza)

17.00. Centro de Historias. Concierto final.

A la Fresca (Zaragoza)

20.30. Centro Cívico de Monzalbarba. Los 3 Norteamericanos en concierto.

Consulta la programación de A la Fresca