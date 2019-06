Una semana sin carne, ¿hasta qué punto es importante en nuestra dieta?

Basta con acudir a cualquier supermercado para ver que la carne es uno de los productos que más espacio ocupa en los carros de la compra. En el de Asun Peña este martes por la mañana los filetes de pechuga de pollo convivían con las salchichas y con hamburguesas de ternera y es que esta vecina zaragozana ingiere productos cárnicos "3 o 4 veces por semana" y los alterna prudentemente con el pescado, a diferencia de Jesús Díaz al que "la carne como tal" no le gusta demasiado, pero disfruta "prácticamente a diario con el chorizo y el jamón serrano". Pero, ¿podrían pasar esta semana sin ingerir ningún tipo de producto cárnico?

Este es el reto impulsado por la plataforma 'World Meat Free Week' y apoyado por entidades como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra en España que pretenden que la sociedad se conciencie sobre los efectos medioambientales que tiene el consumo masivo de carne y el modelo productivo de la ganadería industrial. Entre ellos, destacan, la cantidad de gases de efecto invernadero generados por las industrias ganaderas ("que son la suma de los emitidos por todos los coches, trenes, barcos y aviones juntos"), la deforestación o la cantidad de litros de agua requeridos por las industrias cárnicas ("para producir 1kg de filete de ternera son necesarios 15.000 litros de agua, frente a los 131 que se precisan para las zanahorias en la misma cantidad", han explicado.

Además, de igual manera que ocurrió hace apenas unas semanas con el boicot a los plásticos, desde Greenpeace se muestran realistas y aseguran que no pretenden que "toda la sociedad se vuelva vegetariana de repente sino que, al menos puedan llegar a reducir su consumo diario de carne siendo conscientes de que es mejor para el medioambiente". También insisten en la importancia de comprobar que el producto cárnico ha sido producido a través de una ganadería local, ecológica y extensiva.

"Una semana sí, pero me costaría reducir el consumo"

Asun Peña tiene claro si sería, o no, capaz de pasar esta semana sin ingerir ningún tipo de producto cárnico. "Supongo que sí porque no creo que me costara mucho. Al fin y al cabo son solo siete días. Si me lo planteo a largo plazo creo que se me haría cuesta arriba. Considero que no tomo cantidades desmesuradas de carne, pero me costaría reducir el consumo porque disfruto comiéndola. Además, soy de las que piensa que una buena dieta tiene que incorporar carne para ser completamente equilibrada", ha relatado.

La coordinadora del Comité Científico de la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética (Adenyd), Marilourdes de Torres, destaca que la carne es un alimento que posee proteínas con un alto valor biológico, pero que, a pesar de esto, "seguir una dieta sin carne es totalmente factible siempre que no sea estrictamente vegetariana o vegana porque de ser así se necesitarían complementos de vitamina 12 y hierro para poder tener los niveles nutricionales a raya". Así, por ejemplo, los ovolactovegetarianos son aquellas personas que no comen ni carne ni pescado, pero sí ingieren calcio a través de productos lácteos y toman huevos. Ademas, existen muchas variantes más como el lactovegetarianismo (que sería "incompleta" porque solo se toman lácteos y falta la fuente de hierro).

De Torres también explica que "el estómago humano está hecho para comer cualquier tipo de alimentos, pero los vegetales son los que peor se sintetizan dentro del cuerpo humano".