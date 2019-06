Subida guiada a la cima del Moncayo, con Montañeros de Aragón

Montañeros de Aragón cumple este año el 90 aniversario desde su fundación, y este domingo, 23 de junio, el club realizará una ascensión al Moncayo, que será la conmemoración institucional de esta efemérides. La excursión está abierta a todo el que quiera participar. Se recorrerá una ruta de 12 km de dificultad moderada (aunque no hay que olvidar que se suben más de 1.000 m de altitud), para lo que se ha previsto una duración de 6 h 30 min (ida y vuelta).

La subida partirá desde el pueblo soriano de La Cueva de Ágreda, en la cara oeste del Moncayo. Tras cruzar la localidad, una señal a mano derecha indica la dirección hacia Beratón y ese será el rumbo que tomará la ruta. Nada más salir del pueblo hay una zona de aparcamiento, con varios indicadores de las posibles rutas a realizar. Para esta excursión se tomará el que lleva por el del GR-86, señalizado con marcas e hitos de piedras hasta la cumbre. El camino comienza entre un bosque joven de rebollar que pronto desaparece para dar paso al matorral, y asciende todo el rato paralelo al Barranco del Colludillo, cuyas fuentes se podrán ver durante la ascensión. Una vez en la cumbre, desde sus 2.314 m de altitud a los que no hace sombra nadie, se podrá disfrutar de una panorámica sobre toda la zona circundante y que, si el día es claro, permitirá ver hasta los Pirineos.

Desde la cima y por un paraje casi desértico, ya que habremos pasado los pisos climáticos que permiten el desarrollo de bosques, la ruta seguirá por el sendero que rodea el circo, una bajada fuerte en continuos zigzags y de piso pedregoso que endurecen la bajada. La bajada tradicional nos acerca al circo de San Miguel, sendero estrecho que, a medida, que se va bajando nos adentra en el bosque. Persistiremos por el sendero y nos encontramos un desvío a la derecha que continua al collado Bellido. Un poco más abajo ya estamos en el Santuario de la Virgen del Moncayo. Desde ahí, y siguiendo el sendero casi por la loma, cruzaremos un par de veces la carretera que nos dejara finalmente en el aparcamiento de la Fuente de los frailes, donde terminará la excursión.

Recorrido por la cumbre del Moncayo. Alberto Martinez Embid

La salida en autobús desde Zaragoza se realizará a las 7.00 desde el paseo de María Agustín, 33. El precio para socios y federados es de 16 euros; 17 euros, los socios y no federados; 21, los no socios y federados; 22, para los no socios y no federados. El plazo de inscripción para los no socios acaba el jueves 20. La inscripción puede realizarse ‘online’ aquí; o en la sede del club (Gran Vía, 11, 50006 Zaragoza).