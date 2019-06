La contratación indefinida entre los menores de 25 años en Aragón se reduce por primera vez desde 2013

Un estudio de la empresa Randstad, especializada en recursos humanos, revela que la contratación indefinida a menores de 25 en Aragón ha registrado en los primeros cinco meses de 2019 casi 2.000 contratos, la tercera mayor cifra de la década, aunque se ha producido una reducción de dos dígitos respecto al mismo periodo del año anterior, del 17,8 por ciento, situándose 10,1 puntos porcentuales menos que la media nacional, donde la bajada ha sido del 7,7.

Randstad ha analizado la evolución de la contratación en los menores de 25 años, un segmento que supone el 6,4 por ciento de la población activa en España, para lo que ha tenido en cuenta los datos de los primeros cinco meses de años del periodo comprendido entre 2008 y 2019, publicados por el Servicio Empleo Público Estatal (SEPE). El análisis estudia también el género, el sector en el que los profesionales desarrollan su actividad y dónde residen.

El estudio indica que hasta mayo se han firmado 1.993 contratos de menores de 25 años en Aragón, mientras que durante los primeros cinco meses de 2018 fueron 2.426.

Por provincias, Huesca es la única donde han crecido los contratos indefinidos a menores de 25 años con respecto al año pasado, ya que han aumentado el 2,1 por ciento, mientras que han bajado en las provincias de Teruel, el -4 por ciento, y en la Zaragoza, el -23,6 por ciento.

El periodo estudiado arranca en 2008, año en el que se registra la mayor cifra de contratación indefinida a menores de 25 en Aragón, 2.975. Tras este momento, el índice comenzó a caer hasta las 773 firmas en 2013, el peor dato de la serie histórica. Desde entonces la cifra ha encadenado cinco años consecutivos de aumentos hasta registrar 2.426 contratos en 2018 y retroceder ligeramente en 2019 hasta los 1.993.

En el ámbito nacional, la contratación indefinida en este segmento ha supuesto más de 77.000 firmas en el periodo señalado, convirtiéndose en la segunda mayor cifra de la década, pero experimentando, con respecto al mismo periodo de 2018, una caída del 7,7 por ciento.

Durante los primeros cinco meses del año se han firmado 77.131 contratos, mientras que en 2018 fueron 83.590. La cifra de este año es la primera en experimentar un descenso con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado desde 2013, aunque se trata del tercer número de contrataciones más alto desde 2008.

Contratación temporal

El estudio de Randstad refleja el crecimiento constante de la contratación temporal, con un incremento del 7,1 por ciento con respecto al año pasado, si bien se experimenta cierta desaceleración al no registrar crecimientos de dos cifras como en ejercicios anteriores. Aun así, la contratación temporal en menores de 25 ha superado en España los 1,5 millones, la cifra más alta de los últimos diez años.

El director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez, ha explicado que la moderación en el crecimiento de la contratación indefinida en jóvenes no tiene por qué ser una mala noticia per se, ya que "puede venir motivada por la apuesta por la formación de los jóvenes, que les impide combinar sus estudios con una incorporación indefinida, o por una mayor demanda de flexibilidad". A su entender, "aún es pronto para emitir valoraciones, hasta que no veamos si este cambio de tendencia se mantiene en el tiempo".

Mayor brecha entre hombre y mujeres

Este estudio también analiza cómo ha evolucionado la contratación indefinida en cuanto a género. Randstad revela que la contratación indefinida entre hombres menores de 25 ha sido un 27 por ciento superior a la de las mujeres en el último año, la mayor diferencia registrada en la década.

El análisis histórico de la serie refleja que hasta 2014 la contratación indefinida en los menores de 25 ha sido muy similar entre hombres y mujeres, alternando años en los que cada género era ligeramente superior.

Sin embargo, a partir de dicho año, la brecha ha ido creciendo, siendo superior la contratación de varones hasta alcanzar el máximo del periodo estudiado en 2019, que supone una brecha de más de 9.000 contratos. Además, el descenso registrado en la contratación indefinida este año ha sido más pronunciado en mujeres, del -10,1 por ciento, que en hombres, del -5,5 por ciento.

Por sectores

Randstad también analiza cómo se ha comportado este tipo de contratación según el sector de actividad de los profesionales. El estudio destaca que el sector servicios sigue siendo el principal impulsor de incorporación de estos perfiles, ya que acumula el 87,8 por ciento del total de contratos indefinidos firmados por este colectivo, más de 67.726.

En segundo lugar, se sitúa industria, sector donde se han firmado 3.789 contratos indefinidos, lo que representa el 4,9 por ciento del total, muy seguido por agricultura, con 3.659, el 4,7 por ciento. Construcción cierra el listado con 2.075 contratos, alrededor del 2,7 por ciento.

El estudio de Randstad remarca que el sector agrario ha sido el único en registrar crecimientos en cuanto a la contratación indefinida de menores de 25 años en el último año, con apenas un 2,3 por ciento. Industria ha tenido el descenso más acusado durante los primeros cinco primeros meses en comparación con el mismo periodo de 2018, con una caída del 14,2 por ciento. Le siguen los sectores de la construcción (-8,4%) y el de servicios (-7,8%).